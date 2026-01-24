Τόνισε τα κριτήρια των συνεργασιών τα οποία είναι δύο.

«Θα πρέπει να υπάρξει η συγκρότηση του ευρύτερου δυνατού πολιτικού μετώπου, το οποίο θα κινείται από την κεντροαριστερά μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά. Στη βάση προγραμματικών αιχμών. Προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί μία άλλη πολιτική στο σήμερα, δηλαδή να δοθεί εναλλακτική λύση στις επόμενες εθνικές εκλογές στους πολίτες, όχι σε κάποιο απώτερο μέλλον. Για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει επιφέρει μία σειρά από πληγές στην ελληνική κοινωνία», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στο ΕΡΤnews.

«Τα κριτήρια των συνεργασιών είναι δύο: Πρώτο, με ποιες θέσεις κατέρχεται στον διάλογο το κάθε κόμμα, τωρινό ή μελλοντικό. Αν έχει πρόγραμμα ανταγωνιστικό προς τη δεξιά. Αν υπάρχουν συγκλίσεις στα μείζονα, στα ζητήματα της εργασίας, των μισθών, του κοινωνικού κράτους, του στεγαστικού, της εξωτερικής πολιτικής. Δεύτερο, αν ο σχηματισμός, υπαρκτός ή μελλοντικός, λειτουργεί στην κατεύθυνση της συσπείρωσης δυνάμεων», πρόσθεσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=6MqmCadQJe0}

«Η αριστερά δεν πρέπει να κινηθεί σε κατεύθυνση αναδίπλωσης. Το ζήτημα δεν είναι η απόλυτη ιδεολογική καθαρότητα. Η ιδεολογική ταυτότητα υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να είναι μπροστά το ταυτοτικό. Το ταυτοτικό γίνεται πράξη μέσα από τις πολιτικές. Μιλώντας επί της ουσίας. Για τη θέση σου για την ακρίβεια. Για το αν πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος. Για το αν πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Για το πώς βλέπεις τους υπέρογκους εξοπλισμούς. Για το αν πρέπει να είναι ο βασικός άξονας η ειρήνη και το διεθνές δίκαιο ή πρέπει να σέρνεσαι πίσω από την υπερδύναμη του Τραμπ, η οποία απειλεί την τάξη πραγμάτων όπως τη γνωρίζαμε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο», επισήμανε.

«Οι συγκλίσεις διαμορφώνονται όταν μιλάς επί της ουσίας. Η αριστερά, ιδίως αυτή τη στιγμή που είμαστε σε οριακό σημείο για τις εργαζόμενες τάξεις και για την παγκόσμια κατάσταση, πρέπει να κοιτάξει πώς θα εφαρμόσει πολιτική. Άρα, πρέπει να κοιτάξει στην κατεύθυνση της κυβερνητικής προοπτικής. Αυτό αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων στο σήμερα. Αυτό κάνει έναν εργαζόμενο να μπορεί να ζήσει καλύτερα, να μην εξαντλείται με 13ωρα, με ελάχιστους μισθούς και με ένα κοινωνικό κράτος στο οποίο δεν μπορεί να ακουμπήσει αν προκύψει ένα πρόβλημα υγείας στην οικογένειά του. Αυτά πρέπει να θες να τα αλλάξεις σήμερα», υπογράμμισε.

Σημείωσε, τέλος, πως «χρειάζεται συσπείρωση δυνάμεων. Κανένα κόμμα του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου δεν μπορεί από μόνο του να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στη δεξιά. Στο τέλος της ημέρας αυτή η κατεύθυνση των συμμαχιών πρέπει να προχωρήσει με όποιους θέλουν και όποιους μπορούν».