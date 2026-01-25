Τι αναφέρει για τη Μαρία Καρυστιανού.

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Κυριακάτικη KONTRA NEWS» και τον δημοσιογράφο Θανάση Λυρτσογιάννη παραχώρησε ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, τονίζοντας ότι: «Ή θα υπάρξει συστράτευση στον προοδευτικό χώρο ή θα έχουμε τρίτη θητεία της ΝΔ».

Όπως επεσήμανε ο ίδιος: «Πρέπει να χτυπήσει - όχι καμπανάκι - συναγερμός στον προοδευτικό χώρο, διότι όσο παραμένει κατακερματισμένος, γίνεται όλο και πιο πιθανό το ενδεχόμενο, αντί να παλεύει ο προοδευτικός χώρος να κερδίσει τη ΝΔ, να παλεύει για την τρίτη και την τέταρτη θέση ή για μια ικανοποιητική καταγραφή και να γίνει δεύτερος πόλος του πολιτικού συστήματος το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Γι’ αυτό, είναι ιστορικές οι ευθύνες όλων στον προοδευτικό χώρο».

Ολόκληρη η συνέντευξη:

1. Πώς χαρακτηρίζετε τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις; Φανερώνει γενικότερη πολιτική και ιδεολογική συγκρότηση και θέση;

Είναι μια σκοταδιστική θέση. Με σημερινούς όρους είναι μια τραμπική δήλωση. Δεν πιστεύω ότι η κυρία Καρυστιανού είπε κατά λάθος κάτι τέτοιο. Ήξερε τι είπε, το πίστευε και το είπε για να απευθυνθεί στο συντηρητικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Και στην Αμερική και στην Ευρώπη τέτοιες απόψεις βρίσκουν όλο και μεγαλύτερα ακροατήρια. Και αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει ως πολιτικό σύστημα και να χτυπήσει - όχι καμπανάκι - συναγερμός στον προοδευτικό χώρο, διότι όσο παραμένει κατακερματισμένος, γίνεται όλο και πιο πιθανό το ενδεχόμενο, αντί να παλεύει ο προοδευτικός χώρος να κερδίσει τη ΝΔ, να παλεύει για την τρίτη και την τέταρτη θέση ή για μια ικανοποιητική καταγραφή και να γίνει δεύτερος πόλος του πολιτικού συστήματος το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Γι' αυτό, είναι ιστορικές οι ευθύνες όλων στον προοδευτικό χώρο.

2. Σε ποιο σημείο του άξονα Αριστερά-Δεξιά τοποθετείτε την Μαρία Καρυστιανού; Υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ας πούμε για το κράτος δικαίου;

Η κυρία Καρυστιανού εμφανίστηκε αρχικά απορρίπτοντας την διάκριση Αριστεράς – Δεξιάς σε μια αντιπολιτική λογική του “όλοι είναι το ίδιο”. Αποδείχτηκε σύντομα από τη δήλωσή της για τις αμβλώσεις, αλλά και από τους ανθρώπους που εμφανίζονται ως εκπρόσωποί της στα κανάλια, ότι τοποθετείται στα πολύ δεξιά του πολιτικού φάσματος, στον χώρο της σύγχρονης ακροδεξιάς που δυστυχώς βλέπουμε να ανεβαίνει παντού στον κόσμο και να διεισδύει σε λαϊκά στρώματα, στη νεολαία και σε ανθρώπους που παλιότερα τοποθετούνταν στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Πολλοί υποστηρίζουν ότι όσο αποκαλύπτονται οι απόψεις της κυρίας Καρυστιανού θα μειώνεται η επιρροή της. Μπορεί, όμως, να συμβεί και το αντίθετο και να συντηρητικοποιηθούν μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας. Γι’ αυτό υποστηρίζω ότι ο εφησυχασμός είναι ένα μεγάλο λάθος που μπορεί να κάνει ο προοδευτικός χώρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στήριξε τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών με όποιο τρόπο μπορούσε και έκανε σωστά. Σας θυμίζω, όμως, ότι όταν η κυρία Καρυστιανού άρχισε να δίνει πιο πολιτικά χαρακτηριστικά στη δράση της, βάλαμε όριο και διαφωνήσαμε με την πρόταση προανακριτικής που μεταξύ άλλων περιελάμβανε το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Πολύ περισσότερο σήμερα δεν βλέπω καμία περίπτωση συνεργασίας.

3. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δημιουργήσει τη μεγάλη Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη από την Αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Πως θα χαρακτήριζες το εγχείρημα; Είναι εφικτό;

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει αυτό που λέει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ότι πρέπει να υπάρξει εναλλακτική προοδευτική λύση διακυβέρνησης απέναντι στο σημερινό καθεστώς ανισότητας, αδικίας και διαφθοράς. Και θεωρώ ότι με την εμπειρία του και το πολιτικό του κεφάλαιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Από εκεί και πέρα, τι μορφή θα δώσει τελικά στην πολιτική του δραστηριότητα μένει να το δούμε και νομίζω ότι θα κριθούν πολλά από αυτό. Κατά την άποψή μου, θα έχει θετικά αποτελέσματα σε έναν δρόμο συνεννόησης, ενότητας και συσπείρωσης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων και όχι σε έναν δρόμο με νέες διαχωριστικές γραμμές και αποκλεισμούς. Αυτό τουλάχιστον εισπράττω και από την κοινωνία αλλά και από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και της Αριστεράς. Και νομίζω αυτό γίνεται πλέον εμφανές και στις έρευνες που έχουν δημοσιευτεί ειδικά από τον Δεκέμβριο και μετά.

4. Ο πολιτικός σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα είναι θέμα χρόνου να αναγγελθεί. Είναι δυνατόν να υπάρξει συνεργασία στην Κεντροαριστερά με στόχο να ηττηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης;

Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν, ξέρω ότι είναι αναγκαίο στις επόμενες εκλογές να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος που μπορεί να πείσει ότι θα κερδίσει τη ΝΔ και όχι δύο ή τρία σχήματα της προοδευτικής παράταξης που θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε χαμηλά ποσοστά. Για να το πω απλά: Ή θα υπάρξει συστράτευση στον προοδευτικό χώρο ή θα έχουμε τρίτη θητεία της ΝΔ. Τις εξελίξεις θα τις καθορίσει όποιος υπηρετήσει αυτό το σχέδιο. Αντιθέτως, οι εξελίξεις, η ιστορία και η κοινωνία θα προσπεράσουν όποιους αρνηθούν να κάνουν γενναία βήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και ο Σωκράτης Φάμελλος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο υπηρετούν με ειλικρίνεια, συνέπεια και γενναιότητα αυτό το σχέδιο.

5. Οι αγρότες έφυγαν άπρακτοι από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πού εκτιμάτε ότι θα φτάσει η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση;

Απ’ ό,τι φαίνεται, σε αυτή τη φάση, υπάρχει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα μπλόκα άντεξαν τόσες ημέρες, με τόσο μεγάλη κοινωνική υποστήριξη, είναι μια μεγάλη νίκη του αγροτικού κινήματος. Και γιατί οι αγρότες κατάφεραν να δώσουν τόσο μεγάλη ορατότητα στα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και γιατί κατάφεραν να κερδίσουν κάποιες μικρές βελτιώσεις. Χρειάζονται, όμως, πολλά περισσότερα για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει την πολιτική βούληση να τα κάνει.

6. Η δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένεται πιστεύετε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στην κυβέρνηση, που ενδέχεται να φτάσει ακόμα και σε εκλογές;

Έτσι ακούμε και διαβάζουμε εδώ και μήνες σε έγκυρα ρεπορτάζ, αλλά δικογραφία δεν βλέπουμε ακόμα στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Από εκεί και πέρα, είναι στο χέρι της κοινωνίας και είναι ευθύνη της προοδευτικής παράταξης να ωθήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα σε πολιτικές εξελίξεις με στόχο την πολιτική αλλαγή.

7. Πόσο επικίνδυνος για την ειρήνη είναι ο Ντόναλντ Τραμπ; Μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την επιθετικότητά του;

Είναι πολύ επικίνδυνος, το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει. Όταν το διεθνές δίκαιο παραμερίζεται και τη θέση του παίρνει το δίκαιο του ισχυρού και μάλιστα με μια καουμπόικη λογική μόνο αρνητικές μπορούν να είναι οι εξελίξεις για όλη την ανθρωπότητα. Η Ε.Ε. οφείλει να αντισταθεί στον τραμπισμό και όχι να ανέχεται την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Και κυρίως η Ελλάδα οφείλει να είναι με συνέπεια με το διεθνές δίκαιο και όχι να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης δηλώσεις ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τη νομιμότητα πράξεων που το παραβιάζουν κατάφωρα, όπως είδαμε να συμβαίνει στη Βενεζουέλα.

8. Υπάρχει τρόπος να ανατραπεί η πορεία της Ευρώπης προς την ακροδεξιά; Τι κάνει λάθος η Κεντροαριστερά;

Η Κεντροαριστερά χάνει δυνάμεις επειδή έχει αποξενωθεί από τα λαϊκά στρώματα και έχει θολώσει τις κόκκινες γραμμές της από τις Δεξιές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Το αποτέλεσμα είναι να έρχεται επιθετικά η ακροδεξιά, με λαϊκισμό, με εθνικισμό, με δήθεν εύκολες λύσεις, καλλιεργώντας μίσος, να καλύπτει το κενό. Η προοπτική που ανοίγεται μπροστά μας είναι εφιαλτική. Δείτε πού βρίσκεται ο πλανήτης σήμερα μετά τη δεύτερη εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ.