Στο 0,9% η άνοδος στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη άγγιξε το 1,7%.

Οι τιμές και τα μισθώματα σε καταστήματα και γραφεία συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως προκύπτει από τα προσωρινά δεδομένα, το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,5% σε εθνικό επίπεδο σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η άνοδος ήταν εντονότερη στην Αθήνα, όπου έφτασε το 0,9%, και στη Θεσσαλονίκη, όπου άγγιξε το 1,7%, ενώ στην υπόλοιπη χώρα καταγράφηκε οριακή μείωση 0,3%.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2024 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών αυτών των γραφειακών χώρων ανήλθε στο 5% για το σύνολο της χώρας, με την Αθήνα να καταγράφει 7,2%, τη Θεσσαλονίκη 6,3% και την περιφέρεια 1,9%. Παράλληλα, τα μισθώματα γραφείων το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημείωσαν άνοδο 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ για το 2024 καταγράφηκαν αυξήσεις 0,5% και 1,1% στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο αντίστοιχα. Σε ετήσια βάση, τα μισθώματα γραφείων αυξήθηκαν το 2024 κατά 1,6% πανελλαδικά και 4,7% στην Αθήνα.

Ανοδικές τάσεις παρατηρούνται και στην αγορά καταστημάτων. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατά 1,1% σε εθνικό επίπεδο συγκριτικά με το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Στην Αθήνα η αύξηση έφτασε το 1,5%, στη Θεσσαλονίκη το 2%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφηκε μικρότερη άνοδος 0,2%. Τα αναθεωρημένα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 η μέση ετήσια αύξηση των τιμών καταστημάτων ανήλθε σε 8,8% πανελλαδικά, με την Αθήνα να προηγείται (10,4%), ακολουθούμενη από τη Θεσσαλονίκη (6,8%) και την υπόλοιπη χώρα (6,6%).

Αντίστοιχα κινήθηκαν και τα μισθώματα καταστημάτων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 0,4% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο. Το 2024 είχαν προηγηθεί σημαντικές ανατιμήσεις, 5% στο πρώτο εξάμηνο και 2,1% στο δεύτερο. Σε ετήσια βάση, τα μισθώματα καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 6,7% σε όλη τη χώρα και κατά 6,2% στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ενίσχυση της ζήτησης για ποιοτικούς εμπορικούς χώρους.