Η Δανία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ολοένα και πιο ανταγωνιστική στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη αλλά και τον ρόλο Ρωσίας και Κίνας.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Δανίας για πρώτη φορά κατέταξε τις ΗΠΑ ως κίνδυνο για την ασφάλεια, μια εντυπωσιακή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ένας από τους στενότερους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον αξιολογεί τη διατλαντική σχέση.

Στην έκθεση των μυστικών υπηρεσιών για το 2025 που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στα δικά τους συμφέροντα και «χρησιμοποιούν την οικονομική και τεχνολογική τους ισχύ ως εργαλείο», μεταξύ άλλων προς συμμάχους και εταίρους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν την οικονομική τους ισχύ, μεταξύ άλλων με τη μορφή απειλών για υψηλούς δασμούς, για να επιβάλουν αυτό που θέλουν και δεν αποκλείουν πλέον τη χρήση στρατιωτικής βίας, ακόμη και εναντίον συμμάχων», ανέφερε, σε μια έντονη αναφορά στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αποσπάσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία.

«Η Ρωσία βλέπει τον εαυτό της σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ και πραγματοποιεί υβριδικές επιθέσεις εναντίον της συμμαχίας, όπως δολιοφθορές και καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις. Ο ρωσικός στρατός συμπεριφέρεται επίσης απειλητικά στην άμεση γειτνίαση της Δανίας. Ταυτόχρονα, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως εγγυητή της ασφάλειας της Ευρώπης. Αυτό θα αυξήσει την προθυμία της Ρωσίας να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις της εναντίον του ΝΑΤΟ .... Η Ρωσία, η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν διαφορετικά συμφέροντα στην Αρκτική, αλλά όλες θέλουν να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή. Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον τους για την πολιτική ασφαλείας στην Αρκτική τα τελευταία χρόνια, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τον εξοπλισμό της και η Κίνα συνεχίζει να εργάζεται για να μπορέσει να πλέει με υποβρύχια και πλοία στην περιοχή. Η Ρωσία παραμένει η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην Αρκτική, αλλά θεωρεί τον εαυτό της ως αμφισβητούμενο από τη Δύση. Συνεπώς, η Ρωσία θα διεκδικεί ολοένα και περισσότερο τα συμφέροντά της με αντιπαραθετική συμπεριφορά τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Η Ρωσία πιέζεται, μεταξύ άλλων, από τις δυτικές κυρώσεις και ως εκ τούτου θα αυξήσει την αρκτική συνεργασία της με την Κίνα και θα δώσει στην Κίνα μεγαλύτερη πρόσβαση στις αρκτικές της κτήσεις» αναφέρει μεταξύ άλλων η έκθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αξιολόγηση είναι μια από τις ισχυρότερες προειδοποιήσεις για τις ΗΠΑ που προέρχονται από μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών. Τον Οκτώβριο, οι Ολλανδοί κατάσκοποι δήλωσαν ότι είχαν σταματήσει να μοιράζονται ορισμένες πληροφορίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, επικαλούμενοι πολιτικές παρεμβάσεις και ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η προειδοποίηση από τη Δανία υπογραμμίζει την ευρωπαϊκή ανησυχία καθώς η Ουάσινγκτον αξιοποιεί τη βιομηχανική πολιτική πιο επιθετικά στην παγκόσμια σκηνή και τονίζει το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των συμμάχων, με την πρόσφατη αναφορά από την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ να αναφέρει ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει την «προοπτική της πολιτισμικής διαγραφής» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι «υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια», καθώς η ραγδαία άνοδος του Πεκίνου έχει διαβρώσει τη μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ ως αδιαμφισβήτητης παγκόσμιας δύναμης.

Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο βρίσκονται πλέον σε έναν ανταγωνισμό για επιρροή, συμμαχίες και κρίσιμους πόρους, πράγμα που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν «δώσει σημαντική προτεραιότητα» στη γεωγραφική περιοχή γύρω τους, συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής, για να μειώσουν την επιρροή της Κίνας.

«Η ολοένα και πιο έντονη εστίαση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό δημιουργεί επίσης αβεβαιότητα σχετικά με τον ρόλο της χώρας ως κύριου εγγυητή της ασφάλειας στην Ευρώπη», ανέφερε η έκθεση. «Η αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ θέτει μεγάλες απαιτήσεις σε θέματα εξοπλισμών και συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της αποτροπής κατά της Ρωσίας».

Στο χειρότερο σενάριο, οι υπηρεσίες πληροφοριών προβλέπουν ότι οι δυτικές χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια κατάσταση σε λίγα χρόνια, όπου τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα θα είναι έτοιμες να διεξάγουν τους δικούς τους περιφερειακούς πολέμους στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και στο Στενό της Ταϊβάν, αντίστοιχα.

Η αναφορά στην τρομοκρατία

«Η τρομοκρατική απειλή στην Ευρώπη θα παραμείνει σοβαρή. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη συνεχιζόμενη αστάθεια και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Ο αριθμός των ισλαμιστικών τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά επειδή τρομοκρατικές ομάδες εκμεταλλεύονται τη σύγκρουση στη Γάζα για να εμπνεύσουν μαχητικούς ισλαμιστές να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Ταυτόχρονα, η αστάθεια στη Συρία οδηγεί στην ενίσχυση του Ισλαμικού Κράτους και θα μπορούσε για άλλη μια φορά να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την Ευρώπη. Στην Υεμένη, το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα των Χούθι συνεχίζει να απειλεί τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο πλαίσιο της σύγκρουσής του με το Ισραήλ, το Ιράν χρησιμοποιεί τρομοκρατία εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων εκτός Ισραήλ» αναφέρει η έκθεση.

Με πληροφορίες του Politico