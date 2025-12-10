Μποτιλιαρισμένοι οι δρόμοι της Αττικής - Παρέλυσε το κέντρο της Αθήνας από την κίνηση.

Στο «κόκκινο» είναι οι δρόμοι της Αττικής με την κίνηση να είναι αυξημένη σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και την Αττική οδό.

Στην τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας, μποτιλιάρισμα υπάρχει και στα δύο ρεύματα της Αθηνών - Λαμίας, από το ΣΕΦ ως την Αττική οδό και από την Κηφισιά ως την Πέτρου Ράλλη, εν΄ώ ανάλογο είναι το σκηνικό και στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στις Αλεξάνδρας, Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στην άνοδο και την κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγγρού, στην λεωφόρο Αμαλίας, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά.

Κίνηση υπάρχει επίσης στην περιφερειακή Καρέα προς την Ηλιούπολη αλλά και στην Αττική οδό όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15 έως 20 λεπτά από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10 - 15 λεπτών υπάρχει και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα αλλά και στην περιφερειακή Υμηττού στην έξοδο για Καρέα.

