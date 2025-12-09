Μποτιλιάρισμα χιλομέτρων που δοκιμάζει για τα καλά τα νεύρα των οδηγών, τα κρίσιμα σημεία.

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Αθηνών Λαμίας με ουρές χιλιομέτρων από την Φιλαδέλφεια έως την Κηφισιά και τις ταχύτητες να παραμένουν αρκούντως χαμηλές.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στον Κηφισό. Η κίνηση έχει επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω των έργων που εκτελούνται στο οδόστρωμα, προκαλώντας καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στο ρεύμα προς Λαμία. Τα έργα που εκτελούνται στο οδόστρωμα έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι «κολλημένη» σε πολλά σημεία.

Mποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό, τα «δύσκολα» σημεία

Παράλληλα καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Ειδικότερα έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Ενώ έχουμε καθυστερήσεις10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

{https://x.com/aodostraffic/status/1998399564902973656}