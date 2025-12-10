Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν μισή και ποιοι ολόκληρη την αύξηση.

Από 12 ως 16,8 ευρώ τον μήνα θα λάβουν ως αύξηση στη σύνταξη τους πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι με την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει αυξήσεις της τάξεως του 2,4% για το 2026.

Αναλυτικότερα:

- Το 18% (453.640 συνταξιούχοι) που λαμβάνει έως 470 € καθαρά (500 € μεικτά) θα λάβει 12 ευρώ το μήνα

- Το 36,4% (916.569) που έχει μηνιαίες αποδοχές έως 658 € καθαρά (700 € μεικτά), θα λάβει 16,8 ευρώ το μήνα

Σε ετήσια βάση οι αυξήσεις θα είναι 144 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και 780 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η μέση καθαρή αύξηση θα είναι:

Από 12 ευρώ ως 20 ευρώ το μήνα για τις συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ.

Έως 31 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 800 ευρώ ως 1.300 ευρώ.

Έως 36 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 1.300 ευρώ ως 1.500 ευρώ.

Έως 45 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 1.500 ευρώ ως 1.800 ευρώ.

Έως 65 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 1.800 ευρώ ως 2.700 ευρώ.

Έως 72 ευρώ τον μήνα για συντάξεις ως 3.000 ευρώ.

Οι μέσες συντάξεις, ανάλογα με το Ταμείο και τα έτη ασφάλισης, μετά την αύξηση του 2,4% διαμορφώνονται ως εξής:

- Συνταξιούχοι Δημοσίου με 35 έτη και άνω: Η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.346,56 ευρώ, από 1.315 ευρώ σήμερα, με ετήσια αύξηση 378,72 ευρώ.

- Συνταξιούχοι ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω: Η μέση σύνταξη ανέρχεται στα 1.247,23 ευρώ, από 1.218 ευρώ σήμερα. Η ετήσια αύξηση υπολογίζεται σε 567,30 ευρώ.

- Συνταξιούχοι πρώην Ταμείων ΔΕΚΟ – Τραπεζών με 35 έτη και άνω: Η μέση σύνταξη ανέρχεται στα 1.406 ευρώ, από 1.374 ευρώ σήμερα. Η ετήσια αύξηση φτάνει τα 403 ευρώ.

- Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ με 35 έτη ασφάλισης και άνω: Η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.271,45 ευρώ, από 1.239 ευρώ σήμερα. Η ετήσια αύξηση υπολογίζεται σε 251,39 ευρώ.

- Συνταξιούχοι ΟΓΑ με 20 έτη ασφάλισης και άνω: Η μέση σύνταξη φτάνει τα 1.120,14 ευρώ, από 1.093 ευρώ σήμερα, με ετήσιο όφελος 325 ευρώ.

- Συνταξιούχοι με 15 έτη ασφάλισης: Η μέση σύνταξη αυξάνεται στα 659,46 ευρώ, από 644 ευρώ σήμερα, με ετήσια αύξηση 195 ευρώ.

Αυξήσεις συντάξεων για το 2026 θα πάρουν οι εξής κατηγορίες συνταξιούχων:

Οι παλαιοί συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν τις 13/5/2016 και η σύνταξή τους έχει επανυπολογιστεί.

Οι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν τις 13/5/2016 και δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός τους. Σε αυτές τις –λίγες- περιπτώσεις οι συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση στο ποσό της σύνταξης και όταν η σύνταξη επανυποπλογιστεί θα επανυπολογιστεί και η αύξηση με βάση το νέο ποσό.

Οι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν τις 13/5/2016 και η σύνταξή τους δεν υπόκειται σε επανυπολογισμό όπως οι συντάξεις του ΟΓΑ και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) που υπολογίζονται με ειδικές διατάξεις.

Οι νέοι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη από 13/5/2016 και μετά και ως επι το πλείστον και κατά κανόνα λαμβάνουν συντάξεις με μικρότερα ποσά και χωρίς προσωπική διαφορά όπως οι παλαιότεροι.

Οι συνταξιούχοι στους οποίους η σύνταξη θα απονεμηθεί από 1/1/2026, (π./χ. εκκρεμείς συντάξεις) αλλά η ημερομηνία έναρξης καταβολής της, ανατρέχει μέχρι και 31/12/2025.

Δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη.

Αυξήσεις θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι, εκ των οποίων 1.850.000 συνταξιούχοι θα πάρουν στο ακέραιο όλη την αύξηση ενώ 671.586 συνταξιούχοι που έχουν και προσωπική διαφορά, θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση στην τσέπη και το υπόλοιπο θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Από το 2027 οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα παίρνουν όλη την αύξηση ανεξαρτήτως του ποσού της προσωπικής διαφοράς.

ΚΥΑ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του e-ΕΦΚΑ με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31η.12.2025 αυξάνεται από την 01.01.2026 κατά 2,4%.

Ο συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 ορίζεται σε 1,024.

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή λήφθηκαν υπόψη οι διαφορές που προέκυψαν από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το έτος 2025 σε σχέση με τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού 2025.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2026 και των αντίστοιχων στοιχείων που θα δημοσιεύσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2026, όσον αφορά (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και (β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.