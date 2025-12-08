Νωρίτερα θα δουν φέτος οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τις συντάξεις Ιανουαρίου, καθώς ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει νέο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Στόχος είναι η ενοποίηση της ημερομηνίας καταβολής για κύριες και επικουρικές συντάξεις, με σαφείς διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Συγκεκριμένα, οι συντάξεις των μισθωτών θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ των μη μισθωτών την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα.

Τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες μπορούν να γίνουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ και έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας. Με υπουργική απόφαση θα ρυθμίζονται επίσης οι λεπτομέρειες εφαρμογής και τα ζητήματα παροχών που δεν χορηγούνται μηνιαία.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η πρόβλεψη του νόμου 4387/2016, βάσει της οποίας οι κύριες και επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν. 4387/2016)

ΟΑΕΕ (μη μισθωτοί)

ΟΓΑ (αγρότες)

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025