Την κατακραυγή έχει προκαλέσει βίντεο που ανάρτησε μία Ρωσίδα blogger κάνοντας ένα επικίνδυνο πείραμα με το ίδιο της το παιδί, σύμφωνα με το Nexta.

Η 36χρονη Άννα Σαπαρίνα από το Σαράτοφ διατηρεί δημοφιλές blog απ' όπου δίνει... γονεϊκές συμβουλές και μερικά από τα βίντεό της έχουν εκατομμύρια προβολές.

Πρόσφατα δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο βάζει τον γιο της σε μια μεγάλη αεροσταγή σακούλα και στη συνέχεια αφαιρεί από μέσα τον αέρα.

Το αγόρι αρχικά δεν αντιδρά, ωστόσο όταν βλέπει ότι η μητέρα του δεν σταματά ακούγεται να φωνάζει «μαμά».

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου ανησύχησαν για την ασφάλεια του παιδιού, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη ρωσίδα influencer ακατάλληλη ως γονέα.

Ένας χρήστης έγραψε: «Η Άννα Σαπαρίνα είναι μια αηδιαστική κακοποιός παιδιών που πρέπει να μπει στη φυλακή γιατί απειλεί τον ίδιο της τον γιο με ασφυξία, και όλα αυτά για φτηνά likes».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Αυτό είναι φρικτό... Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται σαν πειράματα!».

Οι υπηρεσίες προστασίας των παιδιών ζήτησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

