Θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες.

Μία από τις πιο σημαντικές προκηρύξεις των τελευταίων ετών προετοιμάζει το ΑΣΕΠ, με στόχο τη δημιουργία 3.200 μόνιμων θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε δημόσιους φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Τι προβλέπει η νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αναμένεται να καλύπτει θέσεις σε:

Υπουργεία

Δήμους και περιφέρειες

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Λοιπούς δημόσιους οργανισμούς

Οι θέσεις θα αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακή (ΠΕ), Τεχνολογική (ΤΕ), Δευτεροβάθμια (ΔΕ) και Υποχρεωτική (ΥΕ). Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν διοικητικές, τεχνικές και υποστηρικτικές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορέα.

Γεωγραφική διασπορά και πρόσβαση σε εργασία κοντά στον τόπο κατοικίας

Ένας από τους βασικούς στόχους του σχεδιασμού είναι οι θέσεις να μην συγκεντρωθούν αποκλειστικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά να διασπαστούν σε όλη την επικράτεια.

Η κατανομή αυτή θα καλύψει μικρούς και μεγάλους δήμους, νησιωτικές περιοχές, καθώς και μεγάλους αστικούς φορείς, ενισχύοντας κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες και διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΑμεΑ στην εργασία κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Οι θέσεις εργασίας αναμένονται στις εξής περιοχές:

Βόρεια Ελλάδα & Ήπειρος: Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Χαλκιδική, Σέρρες, Ξάνθη, Έβρος, Δράμα, Καβάλα, Φλώρινα, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Γρεβενά, Καστοριά, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Άρτα

Κεντρική Ελλάδα & Θεσσαλία: Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία

Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησος: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Αρκαδία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια: Εύβοια, Κόρινθος, Αθήνα και ευρύτερη Αττική

Νησιά Ιονίου, Αιγαίου & Κρήτη: Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Σάμος, Λασίθι, Ηράκλειο, Χανιά, Θήρα, Πάρος, Νάξος, Λέσβος, Ρόδος, Χίος, Λήμνος

Χρονοδιάγραμμα έκδοσης προκήρυξης

Αν και δεν υπάρχει ακόμα ακριβής ημερομηνία δημοσίευσης, εκτιμάται ότι η προκήρυξη θα περάσει στη φάση τελικής επεξεργασίας και έκδοσης από το τέλος Ιανουαρίου 2026 και μετά.