Η Metlen, η Covalis Capital και οι short sellers, η Εθνική Leasing και η αποζημίωση από το ΑΣΕΠ, ο Λεμός, η Nereus Shipping και οι ίπποι και η Philotimo Ventures

Μυτιληναίος vs Mecelis

Σε νέα τροχιά «αντιπαράθεσης» με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο φαίνεται να εισέρχεται ο Λιθουανός ιδρυτής του βρετανικού fund Covalis Capital, Zach Mecelis, ο οποίος επανήλθε στις 4 Δεκεμβρίου με νέα short θέση 0,67623% στη μετοχή της Metlen, λίγους μόλις μήνες μετά το σορτάρισμα του Σεπτεμβρίου. Η κίνηση αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στο ταμπλό του Λονδίνου, όπου την Παρασκευή η μετοχή υποχώρησε στα 40,95 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 2,73%. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο σημερινό άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, κυρίως, στο κατά πόσο ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα επιλέξει να απαντήσει στη νέα κίνηση Mecelis. Τον Νοέμβριο, όταν Millennium Capital και Marshall Wace LLP είχαν αναπτύξει σημαντικές short θέσεις, ο επικεφαλής της Metlen είχε παρέμβει υπέρ της μετοχής, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι πιέσεις. Το ζητούμενο είναι αν θα υπάρξει ανάλογη αντίδραση αυτή τη φορά, καθώς οι σωρευτικές short θέσεις της Covalis Capital εμφανίζονται περίπου τρεις φορές μικρότερες από εκείνες του προηγούμενου κύματος. Την ίδια στιγμή, εντύπωση προκαλεί το πώς ορισμένα fund αναλαμβάνουν το ρίσκο μιας τόσο επιθετικής τοποθέτησης, όταν διεθνείς επενδυτικοί οίκοι διατηρούν συστάσεις «αγοράς» για τη Metlen και τιμές–στόχους γύρω από τα 63 ευρώ. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μεσοπρόθεσμα η εταιρεία μπορεί να κινηθεί σε επίπεδα EV/EBITDA κοντά στο 9x, στοιχείο που ενισχύει την αισιοδοξία για την προοπτική της αλλά ταυτόχρονα καθιστά ακόμη πιο αινιγματική την επιμονή των short sellers.

Σύμφωνα με ορισμένες αναλύσεις, οι πιέσεις που δέχεται η Metlen συνδέονται με το γεγονός ότι η εταιρεία επέλεξε να εισέλθει στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου όχι μέσω ενός καθαρού IPO, αλλά μέσω διαδικασίας ανταλλαγής μετοχών. Η επιλογή αυτή δεν δημιούργησε μια κρίσιμη μάζα επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ικανή να στηρίξει την εμπορευσιμότητα της μετοχής, αφήνοντας έτσι περιθώριο στους short sellers να εκμεταλλευτούν τη μειωμένη ζήτηση – στην τοπική αγορά- και να αυξήσουν τις πιέσεις στον τίτλο. Σε αυτό το πλαίσιο, παίκτες όπως η Covalis βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για πιο επιθετικές στρατηγικές, διατηρώντας ανοικτό το μέτωπο με τη διοίκηση της Metlen και αφήνοντας την αγορά σε αναμονή για την επόμενη κίνηση. Το περιβάλλον αυτό δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Metlen, Χρήστο Γαβαλά, ο οποίος καλείται να στηρίξει την εμπορευσιμότητα της μετοχής, να ενισχύσει την επενδυτική βάση στο Λονδίνο και να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους market makers ώστε να διατηρεί μικρό spread μεταξύ bid και ask και να εξασφαλίζει ότι υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες και από τις δύο πλευρές του βιβλίου εντολών.

Η Εθνική Leasing

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ενέκρινε εν μέρει το αίτημα της Εθνική Leasing για αποζημίωση λόγω της άνευ ανταλλάγματος χρήσης ακινήτου της από το ΑΣΕΠ, στη διάρκεια της περιόδου από 1 Μαΐου 2024 έως 31 Ιουλίου 2025. Το Γ’ Τμήμα του ΝΣΚ αποφάσισε ομόφωνα την καταβολή ποσού 1,2 εκατ. ευρώ στην Εθνική Leasing, υπολογιζόμενο ως ωφέλεια χρήσης με βάση μηνιαίο ποσό 80.000 ευρώ για τους 15 μήνες που το ακίνητο της οδού Πουλίου 6 στην Αθήνα χρησιμοποιήθηκε από το ΑΣΕΠ. Η αποζημίωση θα καταβληθεί από το ΑΣΕΠ χωρίς τόκους και μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων, ενώ τίθενται συγκεκριμένοι όροι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η Εθνική Leasing υποχρεούται να δηλώσει ότι με την πληρωμή του ποσού εξαντλούνται πλήρως όλες οι αξιώσεις της έναντι του Δημοσίου για τη χρήση των οριζόντιων ιδιοκτησιών του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων χώρων στάθμευσης, αποθηκευτικών χώρων και δαπανών συντήρησης. Την ίδια δήλωση περί μη ύπαρξης απαιτήσεων καλείται να παράσχει και η νέα ιδιοκτήτρια του ακινήτου, Krevix Μονοπρόσωπη ΑΕ, βεβαιώνοντας ότι δεν διατηρεί αξιώσεις για τη χρονική περίοδο έως τις 31 Ιουλίου 2025.

Το ιπποφορβείο του Άλεξ Λεμού

Ο εφοπλιστής Αλέξανδρος Λεμός, επικεφαλής της Nereus Shipping S.A. και μέλος της ιστορικής οικογένειας που συνδέεται με τον Κώστα Μ. Λέμο (1910–1995), ιδρυτή της βρετανικής C.M. Lemos, προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία THE THYNI Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στις 200.000 ευρώ, ενώ το επιχειρηματικό της αντικείμενο εκτείνεται σε ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, αλλά κυρίως στην ανάπτυξη ιπποφορβείου. Η THYNI ΙΚΕ προβλέπεται να δραστηριοποιηθεί στις υπηρεσίες σταβλισμού, φύλαξης και πάχυνσης ζώων, καθώς και στο λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και ζωοτροφών. Παράλληλα, στο καταστατικό της περιλαμβάνονται μεσιτεία οργανωμένων περιηγήσεων, διοργάνωση συνεδρίων, ενοικίαση επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξυλουργικές εργασίες, τουριστική προβολή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και ελαιολάδου, υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού, αλλά και οργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο φάσμα των δραστηριοτήτων εντάσσεται ακόμη και η εκτροφή ιπποειδών, στοιχείο που υπογραμμίζει τον πολυσχιδή χαρακτήρα της νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Η επιλογή της ονομασίας THYNI παραπέμπει στη θρακική φυλή των Θυνών, που κατοικούσε στη νοτιανατολική Θράκη και αργότερα, μαζί με τους Βιθυνούς, μετανάστευσε στις περιοχές που έμελλε να γίνουν γνωστές ως Θυνία και Βιθυνία.

Όσοι πιστοί προσέλθετε

Όσοι πιστοί προσέλθετε. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών θεματικών ελέγχων στα συστήματα ανίχνευσης προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα, τα οποία χρησιμοποιούν οι εποπτευόμενες οντότητές της. Η σύμβαση αφορά στη διενέργεια θεματικών επιθεωρήσεων σε 100 εποπτευόμενες οντότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των συστημάτων ελέγχου κυρώσεων. Οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε τρεις ετήσιους κύκλους, από το 2026 έως το 2028, καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα καθοριστεί από κοινού μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και του αναδόχου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 120.000 ευρώ, ενώ η διαδικασία θα διεξαχθεί με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας–τιμής. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 19 Ιανουαρίου 2026, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, και να παραμείνουν σε ισχύ για διάστημα έξι μηνών.

Η Philotimo Ventures

Δυο γνωστά μέλη της ελληνικής ομογένειας και συγκεκριμένα της ελληνικής κοινότητας της Μασαχουσέτης στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ με πολύχρονη παρουσία στο The Hellenic Initiative (THI) ο Drake G. Behrakis και ο Elias Nikolaos Manolis ίδρυσαν προ ημερών την Philotimo Ventures Μονοπρόσωπη ΑΕ. Η εταιρεία καταχωρήθηκε με έδρα τα Γρεβενά και συστάθηκε από την αμερικανική εταιρεία Philotimo Ventures LLC, με μετοχικό κεφάλαιο 3 εκατ. ευρώ. Ο Drake G. Behrakis θα κατέχει το 50% και ο Elias Manolis το υπόλοιπο 50%. Η Philotimo Ventures Μονοπρόσωπη ΑΕ θα έχει ως κύρια δραστηριότητα τη λειτουργία ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων, ενώ θα δραστηριοποιείται και στην αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, καθώς και στην εκμίσθωση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Ο Drake G. Behrakis είναι ο ιδιοκτήτης της Marwick Associates, ιδιωτικής εταιρεία επενδύσεων ακινήτων με έντονη παρουσία στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, με πολύχρονη δραστηριότητα στο asset management. Ο Elias Manolis είναι επιχειρηματίας με πολυετή δραστηριότητα στο χώρο της εστίασης.

Η δωρεά της Wide Media

Ο Όμιλος Wide Media των Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου προχώρησε σε σημαντική δωρεά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω της θυγατρικής εταιρείας Sport TV – Ραδιοτηλεοπτική Προβολή ΑΕ. Η προσφορά περιλαμβάνει δέκα συμβατικά οχήματα Hyundai Tucson F/L 1.6T 48V 160ps 6MT 2WD Distinctive, πλήρως εξοπλισμένα, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική αξία της δωρεάς ανέρχεται στις 251.982 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ. Προ ημερών ολοκληρώθηκε και η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Sport TV – Ραδιοτηλεοπτική Προβολή ΑΕ. Με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης είχε εγκριθεί η αύξηση κατά 13,1 εκατ. ευρώ, μέσω καταβολής μετρητών και έκδοσης 1.314.701 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον στα 38,6 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.868.806 ονομαστικές μετοχές.

Η Boutique της ΠΑΕ Κηφισιά

Boutique αποκτά η ΠΑΕ Κηφισιά. Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ίδρυσε την ΒΟΥΠΟΥ Shop ΙΚΕ, με μετοχικό κεφάλαιο 2.000 ευρώ. Δραστηριότητα της εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού και υποδημάτων, ενώ στο καταστατικό περιλαμβάνεται σειρά δευτερευουσών δραστηριοτήτων που εκτείνονται από το λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης και αθλητικού εξοπλισμού —σε φυσικά καταστήματα ή μέσω διαδικτύου— έως το χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής και προβιταμινών. Για να ακρυβολογούμε η εταιρεία συστήθηκε από δύο εταίρους: τον Παναγιώτη Κατσαρό, ο οποίος κατέβαλε 100 ευρώ και κατέχει το 5% των εταιρικών μεριδίων, και την ΠΑΕ Κηφισιά, που συμμετέχει με 95% καταβάλλοντας 1.900 ευρώ.