Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία οδό στον κόμβο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας και στην Εγνατία οδό στη Σιάτιστα από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας.

Παραμένουν στις Εθνικές Οδούς οι αγρότες και τα μπλόκα δυναμώνουν καθημερινά, ενώ προστίθενται νέα σημεία. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν την Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες, ενώ νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία οδό στον κόμβο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας και στην Εγνατία οδό στη Σιάτιστα από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί των τελωνείων και των μεθοριακών σταθμών.

Η Ιονία Οδός είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων παρά μόνο αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, γι’ αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Με καθημερινές γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα καθορίζουν την πορεία των δράσεων, εξετάζοντας την επέκταση των κινητοποιήσεων και την υιοθέτηση νέων μορφών διεκδίκησης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με στόχο, όπως λένε, τη σαφή έκφραση των αιτημάτων και της κατάστασης του αγροτικού κόσμου.

Την ερχόμενη εβδομάδα τα βλέμματα στρέφονται προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών.

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πολύ δυναμικό είναι το παρών που δίνουν οι αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, έχοντας στήσει πρόχειρες σκηνές και έχοντας ανάψει φωτιές, ενώ σήμερα στις 12 στη συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσουν την κλιμάκωση του αγώνα γιατί όπως λένε όχι μόνο είναι αποφασισμένοι, αλλά θέλουν να κάνουν και κάποιες άλλες δράσεις, όπως να κλείσουν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και αν χρειαστεί να πάνε και στη Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά από χθες τις 17:00 στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, καθώς οι αγρότες προχώρησαν στο άνοιγμα και των δύο ρευμάτων.

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

Η Θεσσαλονίκη έχει περικυκλωθεί σε τρία σημεία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Χθες είχε κλείσει και ο κόμβος Πύργου, καθώς οι αγρότες της Ηλείας συνεχίζουν για 5η συνεχόμενη μέρα τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Αρκετοί αγρότες διανυκτερεύουν σε αυτοσχέδιο κιόσκι και όπως επισημαίνουν δεν θα υποχωρήσουν, ζητώντας από την πολιτεία να εκπληρώσει τα αιτήματά τους.