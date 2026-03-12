Ο πρώην υπουργός πριν λίγες ημέρες δήλωσε στην Ολομέλεια ότι πρώτη φορά έβλεπε το συγκεκριμένο έγγραφο στο οποίο αναφέρονταν συγκεκριμένα τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού.

Eκθέτει τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη με μια λακωνική ανακοίνωση ο νυν υπουργός Κώστας Τσιάρας. «Το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βαρράς προς τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, διαβιβάστηκε μέσω e- mail. Eλαβε δε, αριθμό γενικού (μη εμπιστευτικού) πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ 5138/28.7.2020».

Ο πρώην υπουργός είχε απομακρύνει τον κ. Βάρρα από τη θέση του, τον Νοέμβριο του 2020.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή είχε ξεσπάσει αντιπαράθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη με βουλευτές της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ.Βορίδης ειδικότερα είχε υποστηρίξει χθες στη Βουλή: «Εγώ αυτό το έγγραφο πρώτη φορά το επισκοπώ σήμερα. Το βλέπω τώρα πρώτη φορά. Παρακαλώ, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να έχει παραπέσει, να μην το έχουν στείλει, κάντε έναν έλεγχο να δούμε αν έχει φτάσει στο υπουργείο ποτέ. Το ‘κάντε έναν έλεγχο’ απευθύνεται στην κυβέρνηση».

Επανέλαβε, όπως είχε καταθέσει στην εξεταστική, ότι: «Ο κ. Βάρρας ουδέν μέτρο έλαβε. Ο κ. Βάρρας ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εφαρμόσει τη λύση του 2019, δηλαδή την τεχνική λύση. Αυτό είναι καταλυτικό. Πως το προσπερνάτε; Γιατί προσπερνάτε την υπουργική απόφαση του 2020, με την οποία έγινε κατανομή και η οποία υπουργική απόφαση του 2020 έχει αυτά τα μέτρα μέσα; Τι μου λέτε τώρα; Ήρθε ο κ. Παππάς, ο οποίος αντί να πετάει χαρταετό, όπως έκαναν άλλοι, συνεννοήθηκε με την υπηρεσία, τα πρότεινε και τα υπέγραψα. Έτσι έγινε. ‘Αρα, αντί πέφτετε στις παγίδες των εσωτερικών αντιφάσεων, θα έπρεπε να βλέπετε τι ακριβώς έχει γίνει».