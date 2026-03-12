Παρέμβαση θα κάνει σε λίγη ώρα ο Αντώνης Σαμαράς στη Βουλή για την συμφωνία Chevron και HELLENiQ Energy

Με ευρύτερη πλειοψηφία πέραν της κυβερνητικής, αναμένεται να εγκριθεί επί της αρχής το νομοσχέδιο που αφορά τις συμβάσεις με τις εταιρείες Chevron και HELLENiQ Energy για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Στην συνεδρίαση θα τοποθετηθεί και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαρας ο οποίος 15 ημέρες πριν είχε καταγγείλει ότι «προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων».