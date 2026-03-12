Το σχέδιο νόμου εισήχθη νωρίς το πρωί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με ευρύτερη πλειοψηφία πέραν της κυβερνητικής, αναμένεται να εγκριθεί επί της αρχής το νομοσχέδιο που αφορά τις συμβάσεις με τις εταιρείες Chevron και HELLENiQ Energy για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Το σχέδιο νόμου εισήχθη νωρίς το πρωί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Κατά τη συζήτηση των τεσσάρων συμφωνιών στην αρμόδια επιτροπή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστίασαν την κριτική τους κυρίως στο άρθρο 30 και στις σχετικές ρήτρες των συμβάσεων.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί εκχώρησης δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι οι συμφωνίες ενισχύουν και κατοχυρώνουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Η στάση των κομμάτων

Το νομοσχέδιο αναμένεται να συγκεντρώσει ευρύτερη κοινοβουλευτική στήριξη, καθώς το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα το υπερψηφίσει επί της αρχής. Ωστόσο, η «πράσινη» παράταξη σκοπεύει να στηρίξει μόνο τις δύο συμβάσεις που αφορούν τις έρευνες νότια της Πελοποννήσου, καταψηφίζοντας τις αντίστοιχες για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το άρθρο 30.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του εισηγητή του κόμματος, Φρέντυ Παρασύρης, ο οποίος εμφανίστηκε στο βήμα της Βουλής με τραυματισμένο πόδι, έπειτα από πρόσφατο κάταγμα, έχοντας τη βοήθεια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας. Το περιστατικό σχολίασε με χιούμορ ο προεδρεύων της συνεδρίασης Γιώργος Γεωργαντάς, αναφέροντας ότι ο εισηγητής «ανέβηκε στο βήμα υποβασταζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Θα ψηφίσουμε υπέρ επί της αρχής και υπέρ των άρθρων που αφορούν την Πελοπόννησο. Ωστόσο, στις συμβάσεις που θεωρούμε προβληματικές θα καταψηφίσουμε. Υπάρχει βάσιμος προβληματισμός για την ανασφάλεια που δημιουργεί το άρθρο 30 σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δεν μπορούμε να συναινέσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις έως τώρα τοποθετήσεις, το νομοσχέδιο αναμένεται να υπερψηφιστεί επί της αρχής, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και από την Ελληνική Λύση. Αντίθετα, καταψηφίζουν τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Θα τοποθετηθεί ο Αντώνης Σαμαρας

Στην συνεδρίαση θα τοποθετηθεί και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαρας ο οποίος 15 ημέρες πριν είχε καταγγείλει ότι «προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων».