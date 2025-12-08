Η παρέμβαση αντικατοπτρίζει την αντιπάθεια ορισμένων μελών της ομάδας Τραμπ προς την ουκρανική κυβέρνηση και έρχεται σε μια στιγμή που η διαπραγματευτική ομάδα του Αμερικανού προέδρου ασκεί πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποσυρθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο πρωτότοκος γιος του προέδρου των ΗΠΑ σε συνέδριο για τη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ανέφερε επίσης ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι της Ουκρανίας εγκατέλειψαν τη χώρα τους, αφήνοντας πίσω «τους χωρικούς» να πολεμούν.

Οι δηλώσεις του υιού Τραμπ ήρθαν παραμονή της σημερινής συνάντησης Ζελένσκι με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας στο Λονδίνο για να συζητήσουν την τελευταία ειρηνευτική πρόταση που συνέταξαν οι ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει επίσημο ρόλο στην αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο είναι βασικό πρόσωπο του κινήματος Maga. Η παρέμβασή του αντικατοπτρίζει την αντιπάθεια ορισμένων μελών της ομάδας Τραμπ προς την ουκρανική κυβέρνηση και έρχεται σε μια στιγμή που η διαπραγματευτική ομάδα του Αμερικανού προέδρου ασκεί πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη.

«Η Ουκρανία πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία»

Ο Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρατείνει τον πόλεμο επειδή γνωρίζει ότι δεν θα κέρδιζε ποτέ τις εκλογές αν αυτός τερματιζόταν. Υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι έχει θεοποιηθεί από την Αριστερά και πως «η Ουκρανία είναι πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία».

Επίσης, επέκρινε την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν έχουν αποτέλεσμα, καθώς απλώς αύξησαν την τιμή του πετρελαίου, από την οποία η Ρωσία μπορεί να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Περιέγραψε το ευρωπαϊκό σχέδιο ως «θα περιμένουμε να χρεοκοπήσει η Ρωσία – αυτό δεν είναι σχέδιο».

Ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το 2022 συνάντησε μόνο τρία άτομα που θεωρούσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ένα από τα 10 σημαντικότερα ζητήματα.

Ο Τραμπ Τζούνιορ ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι το περασμένο καλοκαίρι σε μια μόνο μέρα στο Μονακό παρατήρησε ότι το 50% των super cars, όπως Bugatti και Ferrari, είχαν ουκρανικές πινακίδες. «Πιστεύετε ότι αυτά τα κέρδισαν στην Ουκρανία;», ρώτησε.

«Ακούμε όλες τις φήμες για το τι συμβαίνει όταν βλέπουμε ότι όλες οι πινακίδες στο Μονακό είναι ουκρανικές […] Οι πλούσιοι έφυγαν και άφησαν αυτούς που θεωρούσαν αγροτική τάξη να πολεμήσουν. Δεν υπήρχε κίνητρο να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί όσο έρχονταν τα χρήματα και έκλεβαν, κανείς δεν έλεγχε τίποτα, οπότε δεν υπήρχε λόγος να επιτευχθεί ειρήνη».

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν πιθανό ο Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές ισχυριζόμενος ότι μπορεί να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία – να αποχωρήσει από τον πόλεμο, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ίσως το έκανε, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είναι ένας από τους πιο απρόβλεπτους ανθρώπους στην πολιτική. Υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών».

Με πληροφορίες από Guardian