Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για είκοσι πέντε (25) μόνιμες προσλήψεις ΤΕ, ΔΕ στην ΕΡΤ ΑΕ.

Απομένουν μόλις λίγες ημέρες για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 6Κ/2025 του ΑΣΕΠ, που προσφέρει 25 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΕΡΤ Α.Ε. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η ευκαιρία αφορά αποφοίτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με επιλογή υποψηφίων μέσω μοριοδότησης, καλύπτοντας παράλληλα ανάγκες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους από Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ) και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ), δηλαδή αποφοίτους ΤΕΙ και λυκείου, ενώ η επιλογή θα γίνει βάσει μοριοδότησης σύμφωνα με το σύστημα του ΑΣΕΠ. Οι θέσεις καλύπτουν ανάγκες σε πόλεις όλης της χώρας.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει θέσεις για ΤΕ Μηχανικούς Ηλεκτρονικών και ΔΕ Τεχνικούς Ηλεκτρονικών, με την κατανομή ανά έδρα ως εξής:

ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών: Αιτωλοακαρνανία 1, Αρκαδία 1, Αχαΐα 1, Βόρειος Τομέας Αθηνών 3, Έβρος (Δ. Ορεστιάδας) 1, Ηράκλειο 1, Θεσσαλονίκη 2, Ιωάννινα 2, Λάρισα 1, Λέσβος 2, Μαγνησία 1, Μεσσηνία 1, Ρόδος 2, Φλώρινα 1, Χανιά 1

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρονικών: Βόρειος Τομέας Αθηνών 2, Θεσσαλονίκη 2

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών

Για τις θέσεις ΤΕ γίνονται δεκτά πτυχία ή διπλώματα Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. ή ισότιμοι τίτλοι σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις ΔΕ γίνονται δεκτά πτυχία, διπλώματα ή απολυτήρια τίτλοι ειδικότητας Τεχνικών Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Αυτοματισμού, Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών, Ηλεκτρονικών Συσκευών και άλλων αντίστοιχων ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., ΕΠΑ.Σ.).

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ, συνοδευόμενη από παράβολο ύψους 15 ευρώ.