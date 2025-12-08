Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους αγρότες και τώρα ενεργοποιεί τον κοινωνικό αυτοματισμό, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής, χωρίς να υποτιμώ την αξία των προσώπων ή του προσώπου, δεν είναι ποτέ υπόθεση του ενός, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στον Αθήνα 9,84, επισημαίνοντας ότι επείγει να ξεκινήσει ο διάλογος για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου πάνω σε μια βασική αρχή: «τα επιμέρους μικρότερα και μεγαλύτερα "εγώ" θα μπουν όλα κάτω από ένα μεγαλύτερο "εμείς"».

Για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου:

«Υπάρχει μία προφανής ανισορροπία στο πολιτικό μας σύστημα από το 2023 και μετά, λόγω του εκλογικού αποτελέσματος, η οποία εντάθηκε λόγω της πολυδιάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Και φαίνεται ότι το τρίτο κόμμα στις εκλογές τότε, το ΠΑΣΟΚ, που έγινε δεύτερο στην Βουλή επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να καρπωθεί αυτή την φθορά και πολλοί από αυτούς λένε ότι "η βελόνα είναι κολλημένη".

»Τι πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μας; Να ξεκινήσει ένας διάλογος πολιτικός, κοινωνικός, σε όλα τα επίπεδα, για την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου, για την ενότητα και την υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Για να μπορέσει όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος αντιτίθεται, διαμαρτύρεται, αγωνιά, να μετατρέψει αυτή την δυναμική σε δυναμική δημοκρατικής και προοδευτικής αλλαγής.

»Εάν δεν μπουν στο προσκήνιο κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις με θετικό πολιτικό πρόσημο πολιτικής αλλαγής, η απάντηση θα έρθει από το έρεβος, από το σκοτάδι, από την ακροδεξιά. Το έχουμε δει, άλλωστε, να συμβαίνει αυτό σε πολλές περιπτώσεις, πανευρωπαϊκά, αλλά και στην Ελλάδα θα μπορούσε να είχε συμβεί κατά το πρόσφατο παρελθόν. Άρα λοιπόν, έχουμε ευθύνη όλοι μας να δούμε έξω από τα παραδοσιακά κομματικά στεγανά. Έχει αλλάξει η εποχή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο και πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτά που χωρίζουν τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης είναι πολύ λιγότερα από αυτά που τα ενώνουν. Και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να γεφυρώσουμε τις πολιτικές διαφορές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Με σαφήνεια ο Αλέξης Τσίπρας έχει δείξει επάρκεια και ηγετικότητα και ικανότητα και στο παρελθόν και -εγώ εκτιμώ- και στο παρόν και στο μέλλον. Δεν θέλω όμως αυτή τη στιγμή να μπω στο ζήτημα των προσώπων. Αυτό το οποίο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να συμφωνήσουμε με τις πολιτικές και να βάλουμε μία βασική αρχή στον διάλογο: ότι τα επιμέρους μικρότερα και μεγαλύτερα "εγώ" θα μπουν όλα κάτω από ένα μεγαλύτερο "εμείς".

»Υπάρχουν ικανά στελέχη και στο κόμμα μας και στους άλλους χώρους. Ο Σωκράτης Φάμελλος είναι ένας άνθρωπος με σοβαρότητα και με συγκρότηση, όπως και ο Αλέξης Χαρίτσης έχει τα δικά του προτερήματα και πλεονεκτήματα, όπως και ο Πέτρος Κόκκαλης.

»Το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής, χωρίς να υποτιμώ την αξία των προσώπων ή του προσώπου, δεν είναι ποτέ υπόθεση του ενός. Βεβαίως, τα πρόσωπα, ιδίως η ηγεσία, παίζει ρόλο καθοριστικό. Χρειάζεται όμως ευρύτερο κοινωνικό ρεύμα, ευρύτερη κοινωνική κινητοποίηση και μια στελέχωση, συνολικά, που θα μπορέσει να παρασύρει τα πράγματα σε μια τέτοια κατεύθυνση», υπογράμμισε.

«Οι αγρότες εξαπατήθηκαν»

«Οι αγρότες έχουν δίκιο. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση τους έχουν εξαπατήσει», τόνισε αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Κατά πρώτον κλέψανε ένα σημαντικό τμήμα των επιδοτήσεων με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγαν αυτά τα χρήματα σε Φεράρι, Τζάγκουαρ, Πόρσε, ακίνητα, σε λαχεία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

»Και δεύτερον, στις αρχές του Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο αρμόδιος υπουργός έλεγαν ότι θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Μετά πήγαμε στα μέσα Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, μετά τέλος Νοεμβρίου. Και εκεί που θα έπρεπε να δοθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης, δόθηκε μόλις το 44%. Και μάλιστα, σε όσους είχαν παρακρατήσεις λόγω ΕΛΓΑ, είχαν λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν προηγουμένως, δηλαδή το ταμείο ήταν μείον. Και στη συνέχεια τους δείρανε κιόλας, όταν ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις.

»Η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο. Είναι άλλος κ. Μητσοτάκης αυτός ο οποίος, όταν πήγαν οι αγρότες να τον συναντήσουν στην Αλεξανδρούπολη, έφυγε από την πίσω πόρτα του αεροδρομίου; Πώς μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, που σε κοροϊδεύει μόλις 8 μέρες πριν, στο τέλος του Νοέμβρη, με τα χρήματα; Που προσπαθεί να δημιουργήσει κοινωνικό αυτοματισμό, που επικαλείται τον διάλογο μόνο όταν την συμφέρει. Ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι υπήρχε χρονοδιάγραμμα εκείνη την περίοδο και ότι δεν υπάρχει λόγος να διαμαρτύρονται, γιατί αυτές οι διαμαρτυρίες είναι υπερβολικές.

»Οι αγρότες που σήμερα διαμαρτύρονται δεν είναι προνομιακό κοινωνικό και εκλογικό ακροατήριο για τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Στις τελευταίες εκλογές, πάνω από 50% αυτών των ανθρώπων που σήμερα διαμαρτύρονται, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και πλέον αισθάνονται οργή, αισθάνονται απογοήτευση, αισθάνονται εξαπατημένοι.

»Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος: Μα θέλει κανείς να κλείνουν οι δρόμοι, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια; Κανείς δεν θέλει, ούτε κανείς ξυπνάει με διάθεση να έρθει έξω από την Πειραιώς να κλείσει τον 984, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι ένας παραλογισμός. Οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό.

»Όπως νομίζω και κανένας δεν θέλει να κλείνει μία επιχείρηση ή να κλείνει ένα σπίτι. Και αναφέρομαι στις επιχειρήσεις και τα σπίτια των αγροτών. Γιατί αυτό συμβαίνει: Η καθυστέρηση των πληρωμών και αυτή η κοροϊδία τους έχει βγάλει τελείως εκτός προγραμματισμού. Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα προηγούμενα τιμολόγια, δεν μπορούν να παραγγείλουν για να σπείρουν, δεν μπορούν να αγοράσουν ζωοτροφές και ούτω καθεξής. Δεν μπορούν καν να προετοιμάσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι για το σπίτι τους», υπογράμμισε ο Κ. Ζαχαριάδης.