Περίεργα πράγματα στην Κουμουνδούρου.

Αν και μας φαίνεται περίεργο που η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «χρέωσε», επί της ουσίας, στον διευθυντή την ευθύνη για το χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Αυγής», θα δεχθούμε ότι έτσι έγινε. Τα στελέχη του κόμματος -όπως τον Πάνο Ρήγα, που βγήκε το πρωί της Κυριακής, στο Action24 κινούμενος στη «γραμμή» του επίσημου οργάνου- δεν βρέθηκε ένας να τα ενημερώσει;

Και τους άφησαν να βγουν να υπερασπιστούν μια «γραμμή» που δεν ξέφραζε το κόμμα; Περίεργα πράγματα…

Δείτε το βίντεο με την τοποθέτηση του Πάνου Ρήγα

{https://exchange.glomex.com/video/v-dersgejqztbt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Α.Γ.