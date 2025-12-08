Το κρυφό σχέδιο για «μικρό συνασπισμό», το φλερτ με τον Ανδρουλάκη, η επίθεση από την «Αυγή» και η ...αναδίπλωση!

Μετά την κυκλοφορία και κυρίως μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» και τον ...εξώστη, τίποτε δεν είναι ίδιο στην κεντροαριστερά!

Το απέδειξε το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» της Κυριακής και τα όσα ακολούθησαν: Τις εσωκομματικές αντιδράσεις για το πρωτοσέλιδο, την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα μέσω συνεργατών του και τον εξαναγκασμό ουσιαστικά του Σπύρου Σουρμελίδη σε παραίτηση από τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας.

Τι έφερε -ηθελημένα ή αθέλητα- στη δημοσιότητα το πρωτοσέλιδο;

Πρώτο, ότι ο Σωκράτης Φάμελλος έχει κύριο στόχο να κρατήσει ζωντανό τον ΣΥΡΙΖΑ, κόντρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ακριβώς ζητούν κάποια εκ των κορυφαίων στελεχών, όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης κοκ. Στο πλαίσιο αυτό εκμεταλλευόμενος τον «εξώστη» όπου ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε στην παρουσίαση του βιβλίου του τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς επιδιώκει να κρατήσει ένα κύμα φυγής στελεχών, μελών και ψηφοφόρων όταν ιδρυθεί το νέο κόμμα.

Δεύτερο, ότι η ηγεσία της Κουμουνδούρου θα ήθελε τη δημιουργία ενός «μικρού συνασπισμού» με τον Αλέξη Χαρίτση και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που τον ακολουθούν, ώστε να επιτευχθεί κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλ. Χαρίτσης διαψεύδει ότι έχει ως επιδίωξη τον «μικρό συνασπισμό» και διαμηνύει ότι επιμένει στη στρατηγική του «Λαϊκού Μετώπου», αν και είναι μειοψηφική στη Νέα Αριστερά.

Τρίτο, αποκαλύπτει τις επαφές που υπάρχουν παρασκηνιακά με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιμένει στη στρατηγική της «αυτόνομης καθόδου» αλλά να αφήνει και κάποιο περιθώριο για πρωτοβουλίες λίγο πριν τις εκλογές. Στελέχη της Κουμουνδούρου, πάντως, εξανέστησαν με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας καθώς έκανε λόγο για «κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ» και κυρίως από το κολάζ με τις φωτογραφίες -κατά σειρά- του Σωκράτη Φάμελλου, του Αλέξη Χαρίτση, του Νίκου Ανδρουλάκη και, τελευταίου, του Αλέξη Τσίπρα. «Βάζουμε τον Ανδρουλάκη στο κάδρο των συνεργασιών ενώ ο ίδιος τις αποκλείει, στέλνοντάς του κόσμο» ήταν λίγα από αυτά που ακούστηκαν όλη την Κυριακή. Νωρίς δε την Κυριακή ο Γιάννης Ραγκούσης, με ανάρτησή του, εκτίμησε πως δεν υπάρχουν πιθανότητες ούτε να δεχθεί το ΠΑΣΟΚ συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ούτε τα δυο κόμματα της αριστεράς να συγκροτήσουν εκλογικό σχήμα, καλώντας τους συντρόφους του «να σοβαρευτούν» και να μιλήσουν με ειλικρίνεια.

Εκ των πραγμάτων, πάντως, αδίκως πλήρωσε το πρωτοσέλιδο ο διευθυντής της «Αυγής» Σπύρος Σουρμελίδης, ο οποίος σημειωτέο, είχε οριστεί στη θέση από τον προηγούμενο πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη. Δεν θα διαμόρφωνε ποτέ δική του γραμμή, κόντρα μάλιστα στην ηγεσία. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι δίπλα στο κύριο άρθρο της εφημερίδας υπήρχε άρθρο του Γιάννη Μπουλέκου, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνου για τα κομματικά μέσα, που έλεγε ακριβώς τα ίδια.

Το θέμα του Μπουλέκου θα τεθεί στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και κατά πάσα πιθανότητα θα ζητηθεί η παραίτησή του. Και εδώ όμως φαίνεται να υπάρχει ένα ερωτηματικό: Μπορούσε ο Γ. Μπουλέκος να εφαρμόσει άλλη γραμμή από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ; Η εσωκομματική αντιπαράθεση που θα οδηγήσει ακόμα και σε απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ μόλις ξεκινάει...

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Απογευματινή» της Δευτέρας)