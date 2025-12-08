Ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου αρχίζει στην Αθήνα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την περίοδο των Χριστουγέννων 2025.

Η Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα είναι η πρώτη Κυριακή του μήνα με ανοιχτά μαγαζιά, ενώ ανοιχτά μαγαζιά θα έχουμε και τις επόμενες δύο Κυριακές (21 και 28/12)

Ανοιχτά για τρεις Κυριακές θα είναι και τα σούπερ μάρκετ.

Το εορταστικό ωράριο της Αθήνας

Πέμπτη 11/12 – Παρασκευή 12/12: 09:00-21:00

Σάββατο 13/12: 09:00-16:00

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κυριακή 14/12: 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12: 09:00-16:00

Τρίτη 16/12 – Παρασκευή 19/12: 09:00-21:00

Σάββατο 20/12: 09:00-18:00

Κυριακή 21/12: 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12 – Τρίτη 23/12: 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12: 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12 – Παρασκευή 26/12: Αργία

Σάββατο 27/12 – Κυριακή 28/12: 09:00-18:00 / 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12 – Τρίτη 30/12: 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12: 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 – Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο της Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη το εορταστικό ωράριο τίθεται σε ισχύ από τις 13 Δεκεμβρίου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου (11:00-18:00), ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 προτείνεται να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα.

Καθημερινές (13-30 Δεκεμβρίου): 10:00-21:00

Σάββατα (13, 20, 27 Δεκεμβρίου): 10:00-18:00

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (24/12 και 31/12): 10:00-18:00

Πώς θα πληρωθούν όσοι δουλεύουν Κυριακές

Όπως σημειώνεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα. Στο προσωπικό που εργάζεται τις Κυριακές, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.

Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.

Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με το νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.