Συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, στη «Δημοκρατική».

Τη σαφή πολιτική του τοποθέτηση απέναντι στις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, κατέθεσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στη «Δημοκρατική».

Αναφερόμενος στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, ο κ. Χαρίτσης τη χαρακτήρισε «πολιτικό γεγονός», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν πρώην πρωθυπουργό της Αριστεράς με βαρύ πολιτικό αποτύπωμα. Τόνισε ωστόσο ότι το κρίσιμο σήμερα δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά η πολιτική γραμμή και ο στόχος της προοδευτικής παράταξης. Όπως σημείωσε, το βασικό πρόβλημα της κοινωνίας δεν είναι η αντιπολίτευση, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι πολιτικές της, επισημαίνοντας πως η συζήτηση περί «ανεπάρκειας όλων» οδηγεί τελικά στην αθώωση της Δεξιάς και στη γενικευμένη απαξίωση της πολιτικής.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να λάβει τρίτη κυβερνητική θητεία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η αγωνία πρέπει να αποτελέσει θεμέλιο για την ανασυγκρότηση του πολιτικού σκηνικού. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην εκλογική ήττα του 2023, τονίζοντας ότι απέδειξε πως όταν η Αριστερά μετακινείται στη λογική του «μέσου όρου», χάνει τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, δεν αρκούν οι αλλαγές προσώπων ή ένας νέος κύκλος εσωτερικής κριτικής, αλλά απαιτείται καθαρή πολιτική γραμμή ρήξης με τη Δεξιά στα μεγάλα κοινωνικά και γεωπολιτικά ζητήματα.

Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές συνεργασίες, ο κ. Χαρίτσης πρόταξε τη συγκρότηση ενός «Λαϊκού Μετώπου χωρίς αποκλεισμούς», με τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων της Αριστεράς, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι ένα κοινό ψηφοδέλτιο πάνω σε συγκεκριμένο, ριζοσπαστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα αλλαγής, αποκλείοντας συμφωνίες κορυφής και προσωποκεντρικά σχήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην κατάσταση στον αγροτικό τομέα, τον οποίο χαρακτήρισε εγκλωβισμένο σε μια συσσωρευμένη κρίση τα τελευταία χρόνια, που περιλαμβάνει την κλιματική, την ενεργειακή, την υγειονομική και την οικολογική διάσταση. Όπως τόνισε, καμία από αυτές τις προκλήσεις δεν αντιμετωπίστηκε με σοβαρό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί μια γενικευμένη κρίση βιωσιμότητας στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβερνητική διαχείριση από το 2019 και μετά, επισημαίνοντας τις πληρωμές χωρίς αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα, τους ελλιπείς ελέγχους, τις απευθείας αναθέσεις, τα ημιτελή έργα και τις μόνιμες καθυστερήσεις στο ΟΣΔΕ. Ειδική αναφορά έκανε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως σημείωσε, παραμένει ανοιχτό. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί με τη λογική του πελατειακού κράτους και με την αντίληψη ότι το κράτος τής ανήκει.

Τέλος, ο κ. Χαρίτσης προειδοποίησε για τις σοβαρές επιπτώσεις από τη δραστική μείωση των πόρων της ΚΑΠ στη νέα ευρωπαϊκή προγραμματική περίοδο, αποδίδοντας ευθύνες στην ευρωπαϊκή Δεξιά και στην ελληνική κυβέρνηση που, όπως είπε, δεν διεκδικεί ούτε αντιστέκεται. Όπως τόνισε, η χώρα εισέρχεται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα χωρίς υποδομές, χωρίς σχέδιο και χωρίς στρατηγική, με ορατό τον κίνδυνο εγκατάλειψης εκμεταλλεύσεων, αύξησης των εισαγωγών και νέων ανατιμήσεων για τους καταναλωτές, γεγονός που απειλεί ευθέως και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.