Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, η Πολιτική Γραμματεία και η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Και εκεί αναμένεται να εκδηλωθεί η αντίδραση των στελεχών και των βουλευτών που δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Μπροστά στον κίνδυνο γενικευμένου «εμφυλίου» βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Αυγή» και του κύριου άρθρου, που εξαπολύει ανοιχτή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση βουλευτών και στελεχών του κόμματος.

Η ένταση δύσκολα θα κοπάσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι στην Κουμουνδούρου που φοβούνται ότι στην προγραμματισμένη, για την Τετάρτη, συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μπορεί η κρίση να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Το πρωτοσέλιδο της «φωτιάς»

Δεν αποτελεί μυστικό ότι ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελλος, προσωπικά, ενοχλήθηκαν από το «τσουβάλιασμα» -όπως το χαρακτηρίζουν- από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, κατά την παρέμβαση του τελευταίου, στο «Παλλάς».

Φαίνεται, όμως, ότι το ζήτημα δεν έκλεισε με την -ήπια, ομολογουμένως- απάντηση του Σωκράτη Φάμελλου, από το βήμα της Βουλής. Διότι ήρθε το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» και το κύριο άρθρο της κομματικής εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ, που «δυναμίτισε» ακόμα περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα.

Η ηγεσία της Κουμουνδούρου, παρότι μιλάμε για το επίσημο όργανο του κόμματος, δεν ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τα παραπάνω. Αντίθετα, προσπάθησε να εκτονώσει την ένταση με την παραίτηση του διευθυντή της εφημερίδας, Σπύρου Σουρμελίδη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι, πάντως, απορίας άξιο πώς η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν ενημερώθηκε για το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο του επίσημου εντύπου του κόμματος, σε αυτή την κρισιμότατη συγκυρία για ολόκληρη την παράταξη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα όσα θα πει σήμερα, στις 12.00, στον «Αθήνα 9,84» ο Σωκράτης Φάμελλος, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Έντονες αντιδράσεις από στελέχη

Το θέμα, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Για την ακρίβεια, φαίνεται ότι τώρα αρχίζει. Διότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, η Πολιτική Γραμματεία και η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Και εκεί αναμένεται να εκδηλωθεί η αντίδραση των στελεχών και των βουλευτών που δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν αισθάνθηκα ότι δέχθηκα κάποια επίθεση από τον κ.Τσίπρα», δήλωσε στο Dnews.gr, ένας εκ των βουλευτών του κόμματος, που βρέθηκε στο «Παλλάς», την Τετάρτη, αφήνοντας, προφανώς, αιχμές κατά τις ηγεσίας. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η τοποθέτηση εκφράζει και άλλους βουλευτές της Κουμουνδούρου. Ιδιαίτερα της «νέας γενιάς», που δεν κρύβει την εκτίμηση της προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Ήδη ήρθε η πρώτη δημόσια προειδοποιητική «βολή», από τον Γιάννη Ραγκούση, που υποστήριξε πως η γραμμή της ηγεσίας για ένα κοινό ψηφοδέλτιο του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή, «εκ των πραγμάτων θα συνιστά ένα -μικρό- κακέκτυπο του αποτυχημένου ΣΥΡΙΖΑ του 2023».

Ενόχληση από Χαρίτση

Το πρωτοσέλιδο της «Αυγής», με το «χτύπημα» «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο - Χαρίτση», δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα, καθώς αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει «υπόγεια συνεννόηση».

Αντίθετα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ακόμα και στην -σκληρότερη σε σχέση με τον Φάμελλο- απάντηση του προς τον Αλέξη Τσίπρα, επανέλαβε για πολλοστή φορά πως πρέπει να υπάρξει πλατιά συνεργασία όλων των δυνάμεων της παράταξης, προφανώς και του πρώην πρωθυπουργού.