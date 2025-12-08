Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι 671.584 συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, θα λάβουν μόνο το 50% της αύξησης της σύνταξής τους.

Εντός Δεκεμβρίου θα υπολογιστεί και η προσωπική διαφορά για το 2026. Ειδικότερα εντός Δεκεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές των αυξημένων κατά 2,4% συντάξεων Ιανουαρίου 2026 λόγω της εορτής των Χριστουγέννων και η εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς. Ειδικότερα αλλαγές επέρχονται για τους παλαιούς συνταξιούχους(πριν το 2016) που έχουν προσωπική διαφορά καθώς και σε όσους επιβαρύνονται με την ΕΑΣ(Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων).

Όσοι συνταξιούχοι δουν αύξηση, η οποία καλύπτει το 50% έως 99% της προσωπικής τους διαφοράς, θα έχουν καθαρή ωφέλεια τουλάχιστον ίση με το μισό της προσωπικής διαφοράς.

Ειδικότερα μικρές ως ελάχιστες αυξήσεις από 1/1/2026 και για κάθε επόμενο έτος θα πάρουν 671.584 συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωπική διαφορά.

Οι κατηγορίες που ευνοούνται περισσότερο είναι:

- Όσοι έχουν μηδενική προσωπική διαφορά.

- Όσοι είχαν μικρή προσωπική διαφορά και αυτή καλύπτεται πλέον από τις αυξήσεις.

- Νέοι συνταξιούχοι μετά το 2019, που δεν είχαν προσωπική διαφορά.

Οι ωφελημένοι του νέου συστήματος προσωπικής διαφοράς είναι οι συνταξιούχοι με συντάξεις:

- έως 1.200 € και υπόλοιπο διαφοράς έως 50–55 €.

- με διαφορά 100–150 €, που θα λάβουν τη μισή αύξηση το 2026.

- του πρώην ΟΑΕΕ, με διαφορά έως 450 €, που θα λάβουν για πρώτη φορά πραγματική αύξηση.

Παραδείγματα

- Αν η αύξηση είναι 30 € και η προσωπική διαφορά 25 €, θα πάρουν 15 €.

- Αν η αύξηση είναι 30 € και η διαφορά 5 €, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 €.

- Αν η αύξηση είναι 30 € και η διαφορά 80 € ή 180 € ή 300 €, θα λάβουν 15 €.

Από τους 671.586 συνταξιούχους οι 53.000 έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς ως 10 ευρώ το οποίο θα μηδενιστεί και θα τους μείνει στην τσέπη μεγαλύτερη από τη μισή αύξηση. Για παράδειγμα συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 5 ευρώ, δικαιούται αύξηση 24 ευρώ από την οποία στην τσέπη θα μπούν τα 19 ευρώ καθώς τα 5 ευρώ θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά.

Ημερομηνίες συντάξεων

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων είναι οι εξής:

- Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Ιανουαρίου 2026 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

-Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

-Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

-Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

-Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Αυξήσεις συντάξεων

Αναλυτικά, οι καθαρές αυξήσεις ανά κατηγορία σύνταξης υπολογίζονται ως εξής:

12 έως 20 ευρώ για συντάξεις 500–850 ευρώ,

έως 31 ευρώ για συντάξεις 800–1.300 ευρώ,

έως 36 ευρώ για συντάξεις 1.300–1.500 ευρώ,

έως 45 ευρώ για συντάξεις 1.500–1.800 ευρώ,

έως 65 ευρώ για συντάξεις 1.800–2.700 ευρώ.

έως και 100 ευρώ για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ.

Σημειώνεται ότι αυξήσεις στις συντάξεις θα λάβουν οι εξής κατηγορίες δικαιούχων:

1. Παλαιοί συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και η σύνταξή τους έχει ήδη επανυπολογιστεί.

2. Παλαιοί συνταξιούχοι για τους οποίους εκκρεμεί ακόμη ο επανυπολογισμός. Η αύξηση θα δοθεί στο ισχύον ποσό και θα αναπροσαρμοστεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

3. Συντάξεις που δεν υπόκεινται σε επανυπολογισμό, όπως του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, που υπολογίζονται με ειδικές διατάξεις.

Δεν θα λάβουν αύξηση όσοι παίρνουν προσωρινή σύνταξη, έως ότου εκδοθεί η οριστική. Παράλληλα, οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν παγωμένες για μία ακόμη συνεχόμενη χρονιά. Να σημειωθεί επίσης ότι η σωρευτική αύξηση της περιόδου 2023 -2025 ανήλθε σε 13,6% (+7,75% το 2023, +3% το 2024 και +2,4% το 2025).

Ταυτόχρονα, αλλαγές θα υπάρξουν και στην κλίμακα με την οποία επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ, μεταβάλλονται τα ποσά επί των οποίων επιβάλλεται κράτηση. Έτσι, το όριο σύνταξης που θα απαλλάσσεται από την κράτηση θα ανεβεί στα 1.469,85 ευρώ, από 1.434 ευρώ που είναι σήμερα για το οποίο παρακρατείται το 3%.Με εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνονται περίπου 400.000 συνταξιούχοι που έχουν αποδοχές κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων πάνω από τα 1.434 ευρώ από όπου ξεκινούν οι κρατήσεις της ΕΑΣ. Πρόκειται για μια διπλή και άδικη φορολόγηση, μέσω ΕΑΣ (εισφορά αλληλεγγύης).Ειδικότερα στα 10 δις ευρώ κινείται ο λογαριασμός που πλήρωσαν οι συνταξιούχοι σε 14 χρόνια, μέσω της ισχύουσας μνημονιακής Εισφοράς Αλληλεγγύης(ΕΑΣ), μια πρωτοφανής διπλή και άδικη φορολόγηση, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι μειώνει τούς φόρους. Μόνο για το 2025 οι 440.000 συνταξιούχοι με ΕΑΣ θα πληρώσουν 886 εκατομ. ευρώ όταν η κυβέρνηση εξήγγειλε συνολικά φορολογικά μέτρα, για το 2026, ύψους 1,6 δις. ευρώ.