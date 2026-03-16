Δέκα πλοία με ελληνική σημαία, στα οποία υπηρετούν συνολικά 90 Έλληνες ναυτικοί, βρίσκονται αυτή την περίοδο στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας.

Κατά την απάντησή του σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκου Αμπατιέλου, ο υφυπουργός ανέφερε ακόμη ότι 70 Έλληνες ναυτικοί εργάζονται σε δύο κρουαζιερόπλοια που βρίσκονται σε λιμάνια της Ντόχα και του Ντουμπάι.

Όπως σημείωσε, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή - η οποία περιλαμβάνει τον Κόλπο του Ομάν, τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο - κινούνται συνολικά 34 πλοία με ελληνική σημαία. Παράλληλα, τα πλοία ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην ίδια ζώνη φτάνουν τα 168.

Ο κ. Γκίκας επισήμανε ότι οι Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο λόγω πολεμικών συγκρούσεων έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από τη θέση τους λύνοντας τη σύμβασή τους, εφόσον το επιθυμούν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα, ώστε να υπάρξει άμεση αντίδραση αν χρειαστεί.

Κατά τη συζήτηση τέθηκε επίσης ζήτημα σχετικά με δηλώσεις του υφυπουργού για πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι είχε επισημάνει πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο εφόσον το ρίσκο είναι περιορισμένο, οι συνθήκες το επιτρέπουν και διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση από τα Στενά.

Τόνισε, ωστόσο, ότι τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όσο και ο υπουργός Εξωτερικών έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει πρόθεση εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο.

