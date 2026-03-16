«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και τη Ναταλία Γερμανού ήταν το Σάββατο ο αγαπημένος ηθοποιός Αναστάσης Ροϊλός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του Alpha, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο οποίος υποδύεται τον Δημήτρη ή αλλιώς τον «Μπαμπά-φεύγα» στην αγαπημένη σειρά, μίλησε για όσα του μαθαίνει η συνεργασία του με τα παιδιά:

«Ακόμα μαθαίνω πράγματα για τον εαυτό μου αλλά σίγουρα έχει γίνει ένα άνοιγμα προς την παιδική πλευρά γιατί προσπαθώντας να επικοινωνήσεις με ένα παιδί, αναγκαστικά πηγαίνεις εσύ προς το μέρος του. Ένας βασικός πυλώνας της σειράς, αν όχι ο βασικός πυρήνας, είναι το παιδί και η σχέση με τον πατέρα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό ποια παιδιά θα είναι, πως θα είναι αυτά τα παιδιά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αντέχουν τα παιδιά και μπορούμε να περνάμε ωραία και να κάνουμε και τη δουλειά μας. Και φυσικά να βγαίνει ένα αποτέλεσμα που να μας κάνει κι εμάς χαρούμενους και τους γονείς των παιδιών και τα παιδιά τα ίδια».

Είναι η πρώτη φορά που κάνει κωμωδία στην τηλεόραση ο Αναστάσης Ροϊλός και αποκάλυψε ποια συστατικά έχει η σειρά που τον έπεισαν να πει το «ναι»:

«Εγώ ήθελα, και νομίζω ότι όλοι οι ηθοποιοί θέλουμε να κάνουμε κωμωδία. Από εκεί και πέρα έρχεται το «πότε», με «ποιόν», με «ποιο σενάριο», με «ποιους συνεργάτες». Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το χιούμορ και ο Γιώργος Φειδάς από γραφής και ο Νίκος Κρητικός, που σκηνοθετεί τη σειρά, έχουν δώσει μία γραμμή, που για εμένα ήταν το κλειδί για τη συνεργασία, ήταν από τα πρώτα πράγματα που συζητήσαμε».

«Έχει πάρει ο Γιώργος Φειδάς ένα σενάριο, ένα format, στο οποίο πρέπει να είναι και πιστός, στον βαθμό που υπαγορεύουν οι κανονισμοί των πνευματικών δικαιωμάτων. Και σε αυτό που το βγάζω το καπέλο είναι η προσαρμογή που έχει κάνει στα ελληνικά πράγματα αφενός και αφετέρου η επιλογή που κάνει στο ποια παρακλάδια της ιστορίας θα κρατήσει σε εμάς. Έχουν κάνει πολύ ωραία μεταφορά».

Όσον αφορά στην επιτυχία του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», ο ταλαντούχος ηθοποιός δήλωσε πως: «Το πιστέψαμε από την αρχή, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι και όταν άρχισα να βλέπω και τους ηθοποιούς, ένιωθα ότι θα συνεργαστούμε πολύ ωραία. Και με τον Βασίλη Μηλιώνη που τον ήξερα ήδη αλλά και με τον Μιχάλη, με τον οποίο δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ αλλά τον εκτιμώ πάρα πολύ χρόνια τώρα από το θέατρο, που κάπως είχαμε δει ο ένας τον άλλον αλλά δεν είχε τύχει να γνωριστούμε. Και χάρηκα πολύ όταν μου είπαν ότι τον βλέπουν για το ρόλο του Νίκου. Επίσης τα κορίτσια, είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Από την αρχή κάπως νιώσαμε ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να αρέσει, να το αγαπήσει ο κόσμος».

Ο Αναστάσης Ροϊλός μίλησε και για την θεατρική παράσταση «Misery» στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τη Φιλαρέτη Κομνηνού.

