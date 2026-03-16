Η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε το «παρών» σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά events των Όσκαρ.

Στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά και το πάρτι του Έλτον Τζον στο Λος Άντζελες μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η λαμπερή ελληνίδα ηθοποιός, έδωσε το «παρών» στο ετήσιο φιλανθρωπικό πάρτι του διεθνούς φήμης τραγουδιστή το οποίο πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την τελετή των Academy Awards.

Έτσι, η Κλέλια Ανδριολάτου, φαίνεται πως συνεχίζει το ταξίδι της στο Λος Άντζελες, ενώ για το ετήσιο πάρτι του Έλτον Τζον για τα Όσκαρ, επέλεξε να φορέσει μία εντυπωσιακή, μακριά, μαύρη τουαλέτα.

«Το πάρτι των Όσκαρ του Έλτον Τζον. Γιορτάζοντας τη χαρά και την επιτυχία των καλλιτεχνών, εκείνων που συνεχίζουν να ονειρεύονται, να προσπαθούν, να δουλεύουν σκληρά και να πετυχαίνουν», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τα βίντεο και τις φωτογραφίες.