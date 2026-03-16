Η φωτογραφία της Πριγκίπισσα Νταϊάνα με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ για την «Γιορτή της Μητέρας» στην Βρετανία.

Μία «άγνωστη» φωτογραφία με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα, μοιράστηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Ειδικότερα, με αφορμή την Γιορτή της Μητέρας για τη Βρετανία ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα άγνωστο στιγμιότυπο με την μητέρα του, ανάμεσα σε λουλούδια, μέσα σε ένα εντυπωσιακό, γεμάτο χρώματα λιβάδι.

«Θυμάμαι τη μητέρα μου, σήμερα και κάθε μέρα. Σκέφτομαι όλους όσοι σήμερα θυμούνται κάποιον που αγαπούν. Χρόνια πολλά για τη Γιορτή της Μητέρας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα τη δημοσίευσής του ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Υπενθυμίζεται, ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα, έφυγε από τη ζωή το 1997, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα.

