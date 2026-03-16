Ο ηγέτης της Φιλελεύθερης Συμμαχίας της Δανίας, Alex Vanopslagh, αποκάλυψε με μια ανάρτηση στο Facebook ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης ενώ ήταν αρχηγός του κόμματος.

«Οπότε ναι, έχω δοκιμάσει να κάνω χρήση κοκαΐνης κατά την πρώτη μου θητεία ως αρχηγός του κόμματος. Συνέβη μία ή δύο φορές το πολύ σε εορταστικό περιβάλλον - και φυσικά, ποτέ ενώ ήμουν στη δουλειά», έγραψε ο Δανός πολιτικός, του οποίου το δεξιό κόμμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 24ης Μαρτίου.

Ο 34χρονος υποψήφιος πρωθυπουργός, ο οποίος αμφισβητεί τη Μέτε Φρέντρικσεν, δέχτηκε πυρά επειδή αρχικά αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση, η οποία πλέον τίθεται σε όλους τους ηγέτες των κομμάτων στη Δανία.

Ο ίδιος είπε ότι έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής του από τότε, μετά από μια περίοδο ασθένειας, που σχετίζεται με το άγχος.

«Από τότε που πέρασα την ασθένειά μου που σχετίζεται με το άγχος, δεν έχω αγγίξει τίποτα πέρα ​​από ένα ποτήρι κρασί. Δεν είναι ακριβώς κάτι που θέλω να μοιραστώ, επειδή ξέρω πώς θα το παρουσιάσουν τα Μέσα. Μπορώ ήδη να φανταστώ τους τίτλους των εφημερίδων», έγραψε ο Vanopslagh, ελπίζοντας, όπως είπε ότι οι Δανοί θα «με κρίνουν για το ποιος είμαι σήμερα».

«Μιλάει από μόνο του», είπε η Φρέντρικσεν, όταν ρωτήθηκε αν ο Vanopslagh μπορεί ακόμα να είναι υποψήφια για τον ρόλο της.

Ο Troels Lund Poulsen, ηγέτης του κεντροδεξιού Venstre και υποψήφιος πρωθυπουργός από το δεξιό «μπλε μπλοκ» της Δανίας, στο οποίο συμμετέχει η Φιλελεύθερη Συμμαχία, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Vanopslagh.

«Εξαρτάται από τη Φιλελεύθερη Συμμαχία. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το αποφασίσει», είπε ο Poulsen, ο οποίος έχει λάβει υποστήριξη από άλλα κόμματα του μπλε μπλοκ εκτός από του Vanopslagh.

Ο Venstre συμμετέχει και τώρα στην κυβέρνηση συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες της Φρέντρικσεν.

Ο ηγέτης της Φιλελεύθερης Συμμαχίας άσκησε επίσης πιέσεις το 2023 για τη νομιμοποίηση της πώλησης κοκαΐνης στα φαρμακεία, εάν ένας ενήλικος «έχει τη ζωή του υπό έλεγχο και τρεις φορές το χρόνο σε κάποιο πάρτι μπορεί να θέλει να πάρει κοκαΐνη», όπως είχε πει.

Με πληροφορίες του Politico