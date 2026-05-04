Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν το βράδυ του Σαββάτου, 02/05, αστυνομικοί του «ελληνικού FBI», με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική.

Οι συλληφθέντες, 2 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, ηλικίας 52, 38 και 67 ετών αντίστοιχα εντοπίστηκαν ύστερα από εκτεταμένη έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Πιο συγκεκριμένα, ο 38χρονος εντοπίστηκε σε όχημα να κατέχει 33 νάιλον συσκευασίες με κοκαϊνη βάρους 15 γραμμαρίων, η οποία προοριζόταν για διακίνηση. Τα ναρκωτικά τα είχε προμηθευτεί από τον 52χρονο, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό του 67χρονου.

Παράλληλα, συνελήφθη ο 52χρονος, ο οποίος βρέθηκε να κατέχει εντός οχήματος με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 67χρονου, 61 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 119,5 γραμμαρίων, καθώς και μία αεροστεγή νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1.110 γραμμαρίων.

Επιπλέον, συνελήφθη ο 67χρονος να κατέχει 11 συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 14.210 γραμμαρίων.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οχήματα και σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 15 κιλών και 320 γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού βάρους 134,5 γραμμαρίων,

τα χρηματικά ποσά των 20.870 ευρώ και 165 δολαρίων ΗΠΑ,

7 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

ηλεκτρική συσκευή ζύγισης και σφράγισης κενού και

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη δράση των συλληφθέντων υπολογίζεται σε τουλάχιστον 77.550 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.