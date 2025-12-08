Τι ενώνει Μαραντζίδη και Καρπόζηλο.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Νίκος Μαραντζίδης, είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς είναι υπεύθυνος για το αρχείο του πρώην Πρωθυπουργού.

Ο επίκουρος καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κωστής Καρπόζηλος, είναι στενός συνεργάτης του Αλέξη Χαρίτση και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς.

Κρίνοντας από τα βιβλία τους, έχουν διαφορετική αντίληψη στην Ιστορία -που αποτελεί επιστημονικό πεδίο τους. Επίσης, έχουν επί μέρους διαφορετικές απόψεις ως προς το πώς θα πρέπει να πορευτεί ο προοδευτικός χώρος στο άμεσο μέλλον. Και αυτό φάνηκε κατά τη συνύπαρξή τους σε εκδήλωση για την Κεντροαριστερά, στη Δράμα.

Μαθαίνουμε, πάντως, πως υπάρχει κάτι που τους ενώνει. Και είναι ο ΠΑΟΚ! Μάλιστα, έφυγαν παρέα από τη Δράμα, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για να παρακολουθήσουν το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας, ανάμεσα στον «Δικέφαλο του Βορρά» και τον Άρη.

Α.Γ.