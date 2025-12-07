Ο ΠΑΟΚ πήρε έτσι το «τρίποντο» στο ντέρμπι και βρέθηκε ξανά στο -1 από τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-1 τον Άρη στο «αιώνιο» ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, για τη 13η αγωνιστική της Super League και πλησίασε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας τον Ολυμπιακό.

Με δύο ασίστ του Ζίβκοβιτς και δύο γκολ του Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ «λύγισε» τον Άρη στην Τούμπα, παρότι δέχθηκε την ισοφάριση στην πρώτη καλή φάση των “κίτρινων” στο ματς της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Έχοντας προηγηθεί με τον Τάισον στο 28′, η ομάδα του Λουτσέσκου δεν πρόλαβε να… αγχωθεί χάρη σε ένα πέναλτι, λίγα λεπτά μετά το γκολ του Γιένσεν για τον Άρη. Ο Γιακουμάκης ευστόχησε από τα 11 βήματα και έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, για να “καθαρίσει” και το ματς με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 48′.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ πήρε από την αρχή την κατοχή της μπάλας και έκλεισε τον Άρη στα καρέ του, αλλά δυσκολεύτηκε να βρει ευκαιρίες για γκολ. Στο 9′ ο Τάισον είχε ένα άστοχο σουτ από πλάγια θέση, ενώ στο 21′ ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ και ανάγκασε τον Διούδη στην πρώτη μεγάλη απόκρουση του αγώνα.

Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν όμως να ανοίξουν το σκορ στο 28′, με τον Ζίβκοβιτς να κάνει τη σέντρα από δεξιά και τον Τάισον να σουτάρει με τη μία με… αεροπλανικό, για να πετύχει με εντυπωσιακό τρόπο το 1-0 στο ματς.

Το γκολ του ΠΑΟΚ άλλαξε την εικόνα του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να δίνει μέτρα στον Άρη και να ψάχνει τους κενούς χώρους στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Οι «κίτρινοι» ήταν όμως αυτοί που κατάφεραν να σκοράρουν στο 45′. Σε μία κόντρα επίθεση, ο Μόντσου με δυνατό σουτ από μακριά, ανάγκασε τον Παβλένκα σε δύσκολη απόκρουση και ο Γένσεν πήρε το «ριμπάουντ», για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά και να «γράψει» το 1-1 στο ντέρμπι.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε όμως και δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο, με τον Τάισον να κερδίζει πέναλτι από τον Διούδη, με τη βοήθεια και του VAR, για να ευστοχήσει από τα 11 “βήματα” ο Γιακουμάκης και να διαμορφώσει το 2-1 στο πρώτο μέρος.

Ο Γιακουμάκης συνέχισε μάλιστα από εκεί που έμεινε και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, βρήκε δεύτερο προσωπικό γκολ για το 3-1 του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Μετά από ωραία ενέργεια και δεύτερη ασίστ του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο διεθνής επιθετικός πλάσαρε ιδανικά με τη μία και έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του στο 48′.

Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που δημιούργησε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Ο Ζίβκοβιτς σε δύο περιπτώσεις, αλλά και οι Ντεσπόντοφ και Τάισον δεν κατάφεραν όμως να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα και έτσι το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε έτσι μία άνετη νίκη με 3-1 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και παρέμεινε στο… κυνήγι του Ολυμπιακού στην κορυφή της Super League.

Οι συνθέσεις στο ΠΑΟΚ – Άρης

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Οζντόεφ(79΄Καμαρά), Μεϊτέ, Ιβανούσετς(67΄Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς(79΄Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης(58΄Μύθου)

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά(83΄Παναγίδης), Τεχέρο, Ράσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος(56΄Ντουντού), Γένσεν(90΄Μισεουί), Πέρεθ(90΄Γιαννιώτας), Μορόν