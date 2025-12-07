Ντέρμπι Θεσσαλονίκης μέρος 2ο.

Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους συνάντηση για το Κύπελλο Ελλάδας, ΠΑΟΚ και Άρης τα λένε ξανά, αυτή τη φορά στην Τούμπα και για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Εντός έδρας υποχρεώσεις για ΑΕΚ.

Το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων την περασμένη Τετάρτη (3/12) στο ματς του «Κλεάνθης Βικελίδης», στέρησε από τον Άρη τη δυνατότητα να βρεθεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αυτό, από μόνο του, είναι αρκετό για να πάρει ψυχολογία ο ΠΑΟΚ και να κρατήσει πίσω τους «κίτρινους» του Μανόλο Χιμένεθ που, ούτως ή άλλως, δεν ήταν και στα καλύτερά τους.

Η νίκη επί της ΑΕΛ (2-1) στο φινάλε ήταν, άλλωστε, η πρώτη μετά από επτά αγωνιστικές.

Οι «ασπρόμαυροι» του Ράζβαν Λουτσέσκου, από την άλλη, αφενός παραμένουν στο κυνήγι της κορυφής, αφετέρου έχουν να σκέφτονται και το παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς (Πέμπτη 11/12, 19:45) στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 19:30 σήμερα και θα προβληθεί από το NS PRIME.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία έχουν ως εξής: