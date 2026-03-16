Καθώς η ταινία «One Battle After Another» σάρωσε στα φετινά Βραβεία Όσκαρ, οι Πολ Τόμας Άντερσον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Κόναν Ο’ Μπράιεν προσγείωσαν τη λαμπερή τελετή στην πραγματικότητα.

Στον εναρκτήριο μονόλογό του στην 98η τελετή των Όσκαρ, ο παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν προειδοποίησε όσους... προσβάλλονται εύκολα. «Σας προειδοποιώ, απόψε τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολιτικά», είπε. «Αν αυτό σας κάνει να νιώθετε άβολα, υπάρχει μια εναλλακτική τελετή Όσκαρ που παρουσιάζει ο Κιντ Ροκ σε ένα Dave & Buster's λίγο πιο κάτω στον δρόμο», πρόσθεσε.

Τα φετινά Όσκαρ αποδείχθηκαν ασυνήθιστα πολιτικά, αν και δεν έλειψε η λάμψη, σχολιάζει ο Guardian.

Σε επίπεδο υποψηφιοτήτων, κυριάρχησαν οι ταινίες που καταπιάστηκαν με κοινωνικά θέματα, όπως το «One Battle After Another», που κέρδισε έξι βραβεία μεταξύ των οποίων και της καλύτερης ταινίας, και το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, που απέσπασε τέσσερα αγαλματίδια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πολιτικός τόνος στα φετινά Όσκαρ ίσως να οφείλεται και στην αυξανόμενη πίεση προς τους διάσημους να εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους. Ή απλά στο ότι οι αυξανόμενες παγκόσμιες τραγωδίες είναι πλέον πολύ δύσκολο να αγνοηθούν.

Μπαρδέμ: Όχι στον πόλεμο, ελεύθερη Παλαιστίνη

Κατά την απονομή του βραβείου καλύτερης ταινίας, ο Χαβιέ Μπαρδέμ μίλησε χωρίς περιστροφές, αποσπώντας το δυνατό χειροκρότημα του κοινού στην αίθουσα: «Όχι στον πόλεμο και λευτεριά στην Παλαιστίνη».

«Συγγνώμη για το χάος που αφήνουμε στα παιδιά μας», ζήτησε ο Πολ Τόμας Άντερσον

Ως ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, το «One Battle After Another» κέρδισε τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σεναρίου, β΄ ανδρικού ρόλου (Σον Πεν), μοντάζ και το νέο βραβείο καλύτερου casting.

Κατά την ομιλία του για το βραβείο διασκευασμένου σεναρίου, ο Πολ Τόμας Άντερσον αναγνώρισε τις ομοιότητες της ταινίας με το σημερινό πολιτικό κλίμα.

«Έγραψα αυτή την ταινία για τα παιδιά μου, για να ζητήσω συγγνώμη για το χάος που αφήνουμε στον κόσμο που τους παραδίδουμε», είπε. «Αλλά και με την ελπίδα ότι η δική τους γενιά θα φέρει περισσότερη λογική και αξιοπρέπεια».

Το πολιτικό μήνυμα του Τρίερ

Ο σκηνοθέτης Γιόακιμ Τρίερ, παραλαμβάνοντας το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας για το «Sentimental Value» («Συναισθημετική αξία»), άσκησε έμμεση κριτική στους κοντόφθαλμους παγκόσμιους ηγέτες - ή ίσως σε έναν συγκεκριμένο: «Όλοι οι ενήλικες είναι υπεύθυνοι για όλα τα παιδιά», τόνισε. «Ας μην ψηφίζουμε πολιτικούς που δεν το λαμβάνουν αυτό σοβαρά υπόψη».

Ποικιλομορφία

Πέρυσι, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS) αύξησε τα μέλη της κατά 40% με στόχο τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία.

«Στέκομαι εδώ χάρη σε εκείνους που ήρθαν πριν από μένα», είπε ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για το «Sinners» («Αρματωλοί»).

Ανέφερε ως πρωτοπόρους τους Σίντνεϊ Πουατιέ, Ντένζελ Ουάινγκτον, Χάλι Μπέρι, Τζέιμι Φοξ, , Φόρεστ Γουίτακερ και Γουίλ Σμιθ.

Στη συγκινητική ομιλία της για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, η συν-σκηνοθέτρια Μάγκι Κανγκ του «KPop Demon Hunters» είπε: «Λυπάμαι που μας πήρε τόσο καιρό να δούμε τον εαυτό μας σε μια ταινία σαν αυτή. Αλλά τώρα υπάρχει. Και αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες γενιές δεν θα χρειάζεται να περιμένουν. Αυτό είναι για την Κορέα και για τους Κορεάτες παντού».

Το «καρφί» για Τραμπ

Σε συνέντευξη Τύπου πριν από την τελετή, ο Ο’Μπράιεν είπε ότι η ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική και το χιούμορ είναι «μια πολύ, πολύ λεπτή γραμμή». Την Κυριακή το βράδυ φάνηκε να τα καταφέρνει.

Μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αστειεύτηκε για την τάση του Ντόναλντ Τραμπ να δίνει το όνομά του σε αμερικανικούς θεσμούς.

«Σας μιλάμε ζωντανά από το "θέατρο με το μικρό πέος"», είπε. «Να δούμε αν θα βάλει το όνομά του και μπροστά από αυτό».

Τα άδεια παιδικά δωμάτια και η ICE

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήρθε από την ομάδα του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του Netflix «All the Empty Rooms», που δείχνει τα άδεια παιδικά δωμάτια παιδιών που σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σε σχολείο.

«Η κόρη μου Τζάκι ήταν εννέα ετών όταν σκοτώθηκε», είπε η μητέρα της, Γκλόρια Καζάρες.

«Από εκείνη τη μέρα το δωμάτιό της έχει μείνει παγωμένο στον χρόνο», συνέχισε. «Η ένοπλη βία είναι πλέον η κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά και εφήβους. Πιστεύουμε ότι αν ο κόσμος έβλεπε τα άδεια δωμάτιά τους, η Αμερική θα ήταν διαφορετική».

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Mr Nobody Against Putin», που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, αναφέρθηκαν επίσης στη δράση της ICE.

«Γινόμαστε συνένοχοι όταν μια κυβέρνηση σκοτώνει ανθρώπους στους δρόμους των μεγάλων πόλεων», είπε ο συν-σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν.

«Φωνές» για τη Μέση Ανατολή

Στο κόκκινο χαλί φέτος, δημιουργοί από τη Μέση Ανατολή μίλησαν ανοιχτά για τις συγκρούσεις στην περιοχή. Η ομάδα της υποψήφιας ταινίας «The Voice of Hind Rajab» φορούσε κονκάρδες σχεδιασμένες σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Σέπαρντ Φέιρι ζητώντας «μόνιμη κατάπαυση του πυρός» στον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας. Ο Παλαιστίνιος πρωταγωνιστής της ταινίας Motaz Malhees δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ. «Μπορείς να μπλοκάρεις ένα διαβατήριο», έγραψε. «Δεν μπορείς να μπλοκάρεις μια φωνή».

Οι Ιρανοί σκηνοθέτες της υποψήφιας ταινίας «Cutting Through Rocks» εξέφρασαν επίσης την αλληλεγγύη τους στον λαό του Ιράν. «Η αλλαγή μπορεί να έρθει από μέσα», είπε η συν-σκηνοθέτρια Sara Khaki.

Πιο δυνατά από ποτέ...

Κλείνοντας τον εναρκτήριο μονόλογό του, ο Ο’Μπράιεν έγινε πιο σοβαρός:

«Όλοι όσοι παρακολουθούν τώρα σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν ότι ζούμε πολύ χαοτικές και τρομακτικές εποχές», είπε. «Σε περιόδους σαν κι αυτές πιστεύω ότι τα Όσκαρ έχουν ιδιαίτερη σημασία: 31 χώρες από έξι ηπείρους εκπροσωπούνται απόψε και κάθε ταινία είναι αποτέλεσμα χιλιάδων ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και εργάζονται για να δημιουργήσουν κάτι όμορφο».

Το βράδυ της Κυριακής, πολλές από αυτές τις φωνές ακούστηκαν πιο δυνατά από ποτέ.

Με πληροφορίες από Guardian