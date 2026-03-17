Η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων απένειμε στον Σον Πεν ένα διαφορετικό «Όσκαρ».

Ο Σον Πεν προτίμησε να ταξιδέψει στην Ουκρανία, για ακόμα μία φορά εν μέσω του πολέμου, αντί να παραστεί στην τελετή απονομής των Όσκαρ και να παραλάβει το τρίτο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας του. Αλλά δεν έμεινε με άδεια τα χέρια.

Η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων απένειμε στον 65χρονο ηθοποιό ένα εναλλακτικό «Όσκαρ», κατασκευασμένο από τον χάλυβα βαγονιού που καταστράφηκε από ρωσική επίθεση.

«Χάνεις τα Όσκαρ και επιπλέον έδωσες ένα στον πρόεδρο. Φτιάξαμε αυτό, είναι από βαγόνι που καταστράφηκες από τους Ρώσους. Δεν είναι χρυσό, αλλά είναι από τα βάθη της καρδιάς μας», του είπε ο Ολεξάντρ Πετρόφσκι, CEO των ουκρανικών σιδηροδρόμων, παρουσιάζοντάς του το «βραβείο». «Σας ευχαριστώ, όλα αυτά είναι θησαυροί», αποκρίθηκε ο Σον Πεν.

«Κάποτε αυτός ο χάλυβας μετέφερε εκατομμύρια ανθρώπους μακριά από τον πόλεμο. Μετά, ήρθε ένας ρωσικός πύραυλος. Δεν το λιώσαμε για όπλο. Το σφυρηλατήσαμε σε ευγνωμοσύνη για εσένα. Για το ταλέντο σου. Για το θάρρος σου να σταθείς στο πλευρό της Ουκρανίας», αναφέρει το μήνυμα πάνω στο «βραβείο».

Ο ηθοποιός έχει περάσει αρκετό καιρό στην Ουκρανία από το 2022, ενώ έχει γυρίσει και το ντοκιμαντέρ «Superpower», για τη ρωσική εισβολή. Σε μία από τις επισκέψεις του χάρισε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ένα από τα Όσκαρ που έχει κερδίσει και είπε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι μπορεί να του το επιστρέψει όταν κερδίσει τον πόλεμο.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι ανάρτησε μια φωτογραφία από τη νέα συνάντησή τους. «Σον, χάρη σε εσένα, ξέρουμε πώς είναι ένας πραγματικός φίλος της Ουκρανίας. Έχεις σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη στιγμή του πολέμου. Αυτό ισχύει και σήμερα. Ξέρουμε ότι θα συνεχίσεις να είσαι στο πλευρό της χώρας μας και του λαού μας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Την Κυριακή ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Μία μάχη μετά την άλλη». Αυτό ήταν το τρίτο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας του και έτσι μπήκε σε ένα ιδιαίτερα ολιγομελές «κλαμπ». Εκείνο των ηθοποιών που έχουν κερδίσει τρία Όσκαρ, κάτι που έχουν καταφέρει οι Μέριλ Στριπ, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Τζακ Νίκολσον και Ίνγκριντ Μπέργκμαν.