Στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας, ο Σον Πεν κέρδισε το τρίτο Όσκαρ ερμηνείας στην καριέρα του. Συγκεκριμένα, ο διάσημος σταρ απέσπασε Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια Μάχη Μετά την Άλλη».

Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο σε μεγάλο βαθμό, ο Πεν δεν έδωσε το «παρών» στο Dolby Theatre για να παραλάβει το βραβείο του αυτοπροσώπως, όπως ακριβώς συνέβη προηγουμένως στα BAFTAs και Actor Awards, από όπου ο ηθοποιός επίσης απουσίαζε και έτσι δεν παρέλαβε ο ίδιος τα βραβεία του.

Ο περσινός νικητής του Όσκαρ Καλύτερου Β' Ρόλου, Κίρεν Κάλκιν, παρουσίασε την κατηγορία φέτος και παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του Πεν, λέγοντας αστειευόμενος: «Ο Σον Πεν δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε ή δεν ήθελε».

Sean Penn becomes fourth male actor to win three #Oscars after taking the prize for best supporting actor. Presenter Kieran Culkin joked: “Sean Penn couldn't be here this evening or didn't want to, so I'll be accepting the award on his behalf.”



Penn joins Daniel Day-Lewis, Jack… March 16, 2026

Δύο πηγές κοντά στον ηθοποιό ανέφεραν στους New York Times ότι ο Σον Πεν δεν βρισκόταν στις ΗΠΑ, καθώς είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί την Ουκρανία από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Δεν είναι σαφές τι θα έκανε ο Πεν στην Ουκρανία ή αν το αρχικό του σχέδιο είχε αλλάξει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θυμίζουμε ότι ο Πεν είχε προηγουμένως περάσει αρκετό χρόνο στην Ουκρανία, όταν συν-σκηνοθετούσε το ντοκιμαντέρ Superpower του 2023, το οποίο τον οδήγησε στη χώρα για να μάθει περισσότερα για την καριέρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η φετινή νίκη του στα Όσκαρ τον έβαλε σε μια εμβληματική ομάδα ηθοποιών που έχουν κερδίσει τρία Όσκαρ ερμηνείας (τα άλλα δύο ήταν για τα Milk και Mystic River).

Ο Πεν έχει τώρα ισοφαρίσει με τη Μέριλ Στριπ, τον Τζακ Νίκολσον, τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, την Ίνγκριντ Μπέργκμαν, τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και τον Γουόλτερ Μπρέναν.

Το απόλυτο ρεκόρ με τέσσερα Όσκαρ ερμηνείας κατέχει η Κάθριν Χέπμπορν για τις ταινίες Morning Glory, Guess Who's Coming to Dinner, The Lion in Winter και On Golden Pond.