Για την πολεμική προπαγάνδα του Πούτιν στα ρωσικά σχολεία.

Δικαστήριο στη Ρωσία απαγόρευσε το ντοκιμαντέρ «Mr Nobody Against Putin» από τρεις πλατφόρμες streaming, με το σκεπτικό ότι «διαδίδει τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία».

Το ντοκιμαντέρ του BBC, που κέρδισε Όσκαρ πριν από λίγες ημέρες ενώ έχει βραβευθεί και με Bafta, καταγράφει την κλιμάκωση της πολεμικής προπαγάνδας σε ρωσικό σχολείο, μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. βασίζεται σε υλικό που συγκέντρωσε ο Πάβελ Ταλάνκιν, συντονιστής σχολικών εκδηλώσεων που αργότερα διέφυγε από τη Ρωσία.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν πως το ντοκιμαντέρ εκφράζει «μια αρνητική στάση» απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία «και στη σημερινή κυβέρνηση», σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ. Επίσης, ο αναπληρωτής εισαγγελέας ανέφερε πως το ντοκιμαντέρ παρουσίαζε τη σημαία μιας «τρομοκρατικής οργάνωσης», αναφερόμενη σε εκείνη που χρησιμοποιούν διαδηλωτές κατά του πολέμου.

Η απόφαση εκδόθηκε από δικαστήριο του Τσέλιαμπινσκ, που δεν απέχει πολύ από την πόλη Καραμπάς, όπου βρίσκεται το σχολείο του Ταλάνκιν. Το δικαστήριο απαιτεί την αφαίρεση του ντοκιμαντέρ από τρεις διαδικτυακές πλατφόρμες βίντεο.

Πρόσφατα, ρωσική κυβερνητική αρχή για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε το ντοκιμαντέρ για τη χρήση υλικού με παιδιά που συγκεντρώθηκε χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους και ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου να ξεκινήσει έρευνα.

Το «Mr Nobody Against Putin» καταγράφει την υπαγορευμένη από το Κρεμλίνο κατήχηση σε Ρώσους μαθητές, που περιλαμβάνει διαλέξεις για την ανάγκη «αποναζιστικοποίησης» της Ουκρανίας, ομιλίες βετεράνων πολέμου και μαθήματα για τον εντοπισμό ναρκών και τον χειρισμό όπλων. Επίσης, περιλαμβάνει ιστορίες πρώην μαθητών του Ταλάνκιν που κατετάγησαν στον στρατό και πέθαναν στην Ουκρανία, όπως και τις δικές του πράξεις αντίστασης.

«Επί τέσσερα χρόνια κοιτάζουμε στον ουρανό για αστέρια που πέφτουν, προκειμένου να κάνουμε μια πολύ σημαντική ευχή. Αλλά υπάρχουν χώρες στις οποίες, αντί για αστέρια, πέφτουν βόμβες από τον ουρανό και πετούν drones. Για χάρη του μέλλοντός μας και για χάρη όλων των παιδιών μας, ας τερματίσουμε όλους τους πολέμους», είπε ο Ταλάνκιν στην ομιλία του τη βραδιά των Όσκαρ.

Το Κρεμλίνο απέφυγε να απαντήσει ερωτήσεις για το ντοκιμαντέρ, μετά την τελετή απονομής των Όσκαρ. «Δεν έχω δει αυτή την ταινία», είπε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε συνάντηση με εκπροσώπους του συμβουλίου πολιτισμού, την Τετάρτη, ο Πούτιν είπε πως οι ρωσικοί κινηματογράφοι προβάλλουν «ηλίθιες και περιττές» ξένες ταινίες, ενώ οι Ρώσοι παραγωγή να έχουν αρκετή υποστήριξη.

Πηγή: BBC