Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής, διευθύντρια κάστινγκ και γόνος εφοπλιστικής οικογένειας, έγραψε ιστορία στα Όσκαρ, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο για το κάστινγκ.

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής έγραψε ιστορία στα 98α Βραβεία Όσκαρ, εγκαινιάζοντας το πρώτο βραβείο για νέα κατηγορία κάστινγκ που προστέθηκε φέτος. Η Κουλουκουντής βραβεύτηκε για τη δουλειά της ως διευθύντρια κάστινγκ στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, αποτελώντας ένα από τα συνολικά έξι βραβεία της ταινίας.

Γόνος εφοπλιστικής οικογένειας

Γεννημένη στις ΗΠΑ το 1971, η Κασσάνδρα Κουλουκουντής προέρχεται από γνωστή ελληνοαμερικανική οικογένεια. Συγκεκριμένα, είναι εγγονή του εφοπλιστή Manuel E. Kulukundis, της ιστορικής οικογένειας Kulukundis.

Η Κασσάνδρα σπούδασε στο Vassar College, από όπου αποφοίτησε το 1993. Ξεκίνησε την καριέρα της στην κινηματογραφική βιομηχανία ως ασκούμενη στην ταινία Hard Eight, την πρώτη μεγάλου μήκους του Πολ Τόμας Άντερσον, ενώ από το 1999 έγινε βασική συνεργάτιδά του.

Παράλληλα, συμμετείχε και σε άλλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως οι: Ghost World, Shattered Glass, Harold & Kumar Go to White Castle και Her.

The Oscar for Best Casting goes to Cassandra Kulukundis for “One Battle After Another.” #Oscars pic.twitter.com/nvqsWHRZTy — ABC News (@ABC) March 16, 2026

«Αφιερώνω αυτό το βραβείο σε εσάς και στους διευθυντές κάστινγκ, που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να είναι υποψήφιοι, που δεν είχαν καν την ευκαιρία να δουν το όνομά τους στους τίτλους της ταινίας. Αυτό είναι για εσάς», ανέφερε μεταξύ άλλων η Κουλουκουντής στην ευχαριστήρια ομιλία της. Έπειτα, στράφηκε προς τον Άντερσον και είπε: «Όταν σε καλεί ο Πολ Τόμας Άντερσον, μπαίνεις κυριολεκτικά στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων του PTA (Πολ Τόμας Άντερσον) και δεν μιλάς ούτε στους φίλους ούτε στην οικογένειά σου, εκτός αν έχουν κάποιον που είναι κατάλληλος για την ταινία». «Θέλω απλώς να σε ευχαριστήσω για τις 10 ταινίες. Το κάνουμε αυτό εδώ και χρόνια, μεγαλώσαμε μαζί και όλο αυτό είναι τρελό. Έχω ήδη ένα Όσκαρ πριν από εσένα, πράγμα επίσης απίστευτο. Οπότε, ναι, ελπίζω να πάρεις κι εσύ ένα απόψε», συμπλήρωσε η Κουλουκουντής.

Στη συνέχεια, ο Άντερσον κέρδισε τα πρώτα Όσκαρ της καριέρας του, Διασκευασμένου Σεναρίου και Σκηνοθεσίας.