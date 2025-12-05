Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό.

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε ο 62χρονος οδηγός νταλίκας, ο οποίος το πρωί μπήκε στο αντίθετο ρεύμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, από τα διόδια Μαλγάρων μέχρι τον κόμβο Κλειδιού, όπου και ακινητοποιήθηκε από την Αστυνομία.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, με κόστος 10 ευρώ ανά ημέρα, ενώ ο ίδιος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Τι υποστήριξε ο οδηγός

Ο 62χρονος, βουλγαρικής καταγωγής, ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι επρόκειτο για λάθος: «Λυπάμαι πολύ… Νιώθω ντροπή για το λάθος μου. Μπερδεύτηκα» είπε. Ισχυρίστηκε ότι παραπλανήθηκε ακολουθώντας προπορευόμενο λεωφορείο. Ανέφερε πως λόγω των αγροτικών μπλόκων πίστεψε ότι κινούνταν σε παρακαμπτήριο. Όταν αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν στο λάθος ρεύμα, μείωσε την ταχύτητα σε 5–10 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο οδηγός κινήθηκε ανάποδα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Μετέφερε πλέγματα περιφράξεων, έχοντας ξεκινήσει από τη βουλγαρική πόλη Σαντάνσκι με προορισμό την Αθήνα.