Για τον ρόλο του στις «Σέρρες» και την αντικατάσταση του Πάνου Νάτση, μίλησε ο γνωστός ηθοποιός.

Για τον τρόπο με τον οποίο τον υποδέχθηκαν οι συνάδελφοί του στις «Σέρρες», μίλησε ο Γιώργος Ζυγούρης, ο οποίος κατά τον δεύτερο κύκλο της σειράς, ανέλαβε να ενσαρκώσει τον «Οδυσσέα», τον ρόλο που υποδυόταν αρχικά ο Πάνος Νάτσης.

Ο Πάνος Νάτσης, στην πρώτη σεζόν της σειράς, κατείχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ωστόσο έφυγε από τη ζωή λόγω τροχαίου δυστυχήματος το 2022. Έτσι, όπως έχουν αποκαλύψει και άλλοι συντελεστές, βρέθηκαν σε δίλλημα για το αν πρέπει να υπάρξει δεύτερες κύκλος ή όχι.

Μερικά χρόνια μετά, η σειρά επέστρεψε, αναλαμβάνοντας το ρόλο, ο Γιώργος Ζυγούρης ο οποίος, όπως τονίζει, είχε μία εύκολη προσαρμογή και καλή υποδοχή από τους συμπρωταγωνιστές του.

Σήμερα, Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4», όπου και μίλησε για τη σειρά, τον ρόλο του και την υποδοχή που είχε.

Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Ζυγούρης στο «Στούντιο 4» για τις «Σέρρες»

Έτσι λοιπόν, μιλώντας για τη συμμετοχή του στη σειρά του γι΄ργου Καπουτζίδη, ανέφερε: «Για μένα ήταν, ούτως ή άλλως, μια συνθήκη πρωτόγνωρη. Κάθε φορά που πάω σε μια καινούργια δουλειά νιώθω έτσι. Νιώθω άγνωστα, ότι είμαι ακόμα κρύος. Οπότε μου είναι γνώριμο, είναι μια άγνωστη συνθήκη αυτή. Οι άλλοι ήταν που έπρεπε να αντιμετωπίσουν την αλλαγή στον ρόλο», σχολίασε αρχικά και επισήμανε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Προς τιμήν τους, όμως, όλοι με αγκάλιασαν πάρα πολύ, ένας προς ένας. Δεν το σκέφτηκα στιγμή αυτό το πράγμα και νομίζω εν τέλει ότι η δουλειά ήταν πάνω από αυτό».

Με αφορμή τη συζήτηση, του δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο ίδιος την πλοκή της ιστορίας και το τι διαδραματίζει η σειρά:

«Δηλαδή υπάρχει κόσμος που έχει συγκινηθεί πάρα πολύ ειδικά από τον δεύτερο κύκλο, γιατί αυτός προχώρησε ένα βήμα παραπάνω την αφήγηση. Δεν ασχολήθηκε με το πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις του Οδυσσέα με τον πατέρα του ή με τον κόσμο που δεν τον αποδέχεται, προχώρησε και έγινε μια σειρά αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο ομοφυλόφιλο που ζει κανονικά τη ζωή του μέσα στην οθόνη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deqej5x0l8pd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αντίστοιχα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο θέλησε στην πορεία να ακολουθήσει την υποκριτική. Όπως σημείωσε, η ιδέα του μπήκε καθώς ακόμη σπούδαζε στην Πάτρα και έπειτα από παρότρυνση που είχε σε μορφή αστείου από τους φίλους του: «Έλεγα θα τελειώσω στην Πάτρα και θα έρθω να μπω στο Εθνικό. Ούτε ήξερα τι ήταν το Εθνικό, ότι χρειάζεται εξετάσεις… δεν είχα ιδέα τι είναι το εθνικό. Για καλή μου τύχη άνοιξε η σχολή στην Πάτρα… πήγα εκεί και ανοίχτηκε ένας κόσμος…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deqewruomza9?integrationId=40599y14juihe6ly}