Μέχρι που θα φτάσει ο «Δικαστής» για να σώσει το παιδί του; Όσα θα δούμε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 21:45.

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα…

Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη… Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα … Η δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 21:45.

«Ο Δικαστής»: Τι τροπή θα πάρει η ιστορία

Επεισόδιο 10

Η Κλέλια ζητά από τον Δικαστή να τη στηρίξει στη δίκη του Τάσου και επιμένει να είναι η συνήγορός του, γι’ αυτό και εκείνος μεσολαβεί, ώστε να τα βρουν με τον Νώντα.

Παράλληλα, ο Άλκης, που νιώθει τύψεις για την τροπή που πήραν οι εξελίξεις στην υπόθεση, αποφασίζει να μιλήσει στην Κλέλια.

{https://www.youtube.com/watch?v=JgSDIH6P354}

Κι ενώ μετά τη δίκη ο Μανώλης και η Αθηνά πολιορκούνται από τους δημοσιογράφους, ο Άλκης, παλεύοντας με τις ενοχές του, τσακώνεται με τη Φραντζέσκα και περιπλανιέται στους δρόμους πριν καταλήξει στα δικαστήρια, όπου και εμφανίζεται ξαφνικά, έτοιμος να παραδοθεί.