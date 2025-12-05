Το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης φαίνεται πως είναι σε ολόκληρο το τετράγωνο του γηπέδου.

Νέα απρόοπτα στον αθλητισμό, αυτή τη φορά στον τελικό βόλεϊ μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.

Ειδικότερα, με τον ΠΑΟΚ να ήταν μπροστά στο τρίτο σετ, έναντι του Ολυμπιακού με 18-15 έσβησαν τα φώτα στο γήπεδο του Πανιωνίου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό και όπως εξήγησαν οι διαιτητές, μέσα σε 90 λεπτά αν έρθει το ρεύμα θα συνεχιστεί κανονικά ο αγώνας, ενώ αν δεν έρθει θα διακοπεί και θα συνεχιστεί σε άλλη ημερομηνία.

Στο «Ανδρέας Βαρίκας» ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0 στα σετ και το μόνο φως που υπάρχει είναι από τα κινητά τηλέφωνα.

ΣΕΤ 1

18-25

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΣΕΤ 2

20-25

ΣΕΤ 3

18-15

Δείτε εικόνες