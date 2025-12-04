H κακοκαιρία Byron οδήγησε στην ακύρωση του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε με απόφαση Βρούτση.

Ο Ολυμπιακός απόψε υποδεχόταν τη Φενέρμπαχτσε στις 21:15 στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της EuroLeague αλλά ο αγώνας αναβλήθηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron.

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για την αναβολή του αγώνα. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».

Ποτάμια οι δρόμοι έξω απο το ΣΕΦ

Οι δρόμοι από νωρίς είχαν μετατραπεί σε ποτάμια έξω από το ΣΕΦ, όπου έφτασε η Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία ενώ νωρίτερα ήχησε και το 112 για την Αττική. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους της Περιφέρειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να γίνει με ασφάλεια η μετακίνηση των φίλων του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Σύμφωνα με τηνΠεριφέρεια, παρατηρούνταν πολύ σοβαρά προβλήματα στην Ποσειδώνος με διακοπή της κυκλοφορίας κατά τμήματά της, που είχε θεσει το παιχνίδι «στον αέρα».

Την ίδια ώρα προβλήματα υπάρχουν και στην εγκατάσταση του ΣΕΦ, καθώς έχει συγκεντρωθεί σημαντικός όγκος νερού στηνείσοδο που βρίσκεται κάτω από το πέταλο των οργανωμένων και χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός για τους θεατές που κάθονται στα baseline courts. Σύμφωνα με το Sports24, στο παρκέ, είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και δεν υπήρχει κανένα θέμα.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις και την πορεία της κακοκαιρία Byron.





