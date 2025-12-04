Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν κατονόμασε τα σημεία τριβής σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ινδικό Μέσο λίγο πριν φτάσει στη χώρα για 2ήμερη επίσκεψη.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα διαφωνεί με μέρη του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, μετά από συνομιλίες με Αμερικανούς διαπραγματευτές στο Κρεμλίνο.

«Κατά καιρούς λέγαμε ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε», δήλωσε ο Πούτιν στο India Today, κατά τη διάρκεια της 2ήμερης επίσκεψής του στην Ινδία. Κατά την άφιξή του στο Νέο Δελχί τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντα Μόντι με τον οποίο είχε θερμό εναγκαλισμό και χειραψία.

Δεν κατονόμασε τα σημεία τριβής ωστόσο τουλάχιστον δύο σημαντικά σημεία διαφωνίας παραμένουν: η τύχη των ουκρανικών εδαφών που κατασχέθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής ομάδας στις συνομιλίες της Τρίτης, πρόκειται να συναντηθεί με τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας στη Φλόριντα. Ο Τραμπ, από την πλευρά του δήλωσε πως οι συνομιλίες ήταν «λογικά καλές», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί, καθώς χρειάζονται δύο για να "χορέψουν τανγκό"».

Στη συνέντευξή του στο India Today ενόψει της επίσημης επίσκεψής του στο Δελχί, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα δεν είχε δει μια τροποποιημένη έκδοση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου πριν από τις σχεδόν πεντάωρες συνομιλίες του με τον Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ.

«Γι' αυτό έπρεπε να εξετάσουμε κάθε σημείο, γι' αυτό πήρε τόσο πολύ χρόνο», εξήγησε ο Πούτιν. Τόνισε για άλλη μια φορά ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από την περιοχή του Ντονμπάς. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν τώρα περίπου το 85% του Ντονμπάς.

«Είτε θα ανακτήσουμε αυτά τα εδάφη με τη βία, είτε τελικά θα αποσυρθούν τα ουκρανικά στρατεύματα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο ανώτερος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του και βασικός διαπραγματευτής, Γιούρι Ουσάκοφ είχε πει νωρίτερα ότι οι συνομιλίες του Κρεμλίνου «δεν οδήγησαν σε κανέναν συμβιβασμό» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουσάκοφ υπονόησε επίσης ότι η ρωσική διαπραγματευτική θέση είχε ενισχυθεί χάρη σε αυτό που η Μόσχα χαρακτήρισε ως πρόσφατες επιτυχίες της στο πεδίο της μάχης. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο την Τετάρτη αν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ πίστευαν ότι ο Πούτιν ήθελε τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ είπε ότι ο ηγέτης του Κρεμλίνου «θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο. Αυτή ήταν η εντύπωσή τους».

Ωστόσο, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σίμπχια κατηγόρησε τον Πούτιν ότι «σπαταλάει τον χρόνο του κόσμου», ενώ ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ τόνισε ότι δεν «χρειάζεται να περιμένουν υποσχέσεις από τη Ρωσία».

Ο Ζελένσκι αποκλείει την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει την παραχώρηση οποιουδήποτε ουκρανικού εδάφους, επιμένοντας σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε οποιαδήποτε συμφωνία. Την Τετάρτη, δήλωσε ότι «ο κόσμος αισθάνεται σαφώς ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος», αλλά οι διαπραγματεύσεις πρέπει να «υποστηριχθούν από πίεση στη Ρωσία», την οποία το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του κατηγορούν ότι σκόπιμα καθυστερεί τυχόν συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι οι κορυφαίοι διαπραγματευτές του κατάφεραν να κάνουν κάποιες βασικές αλλαγές στο αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ - που θεωρείται ότι ευνοεί έντονα τη Μόσχα - κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της περασμένης εβδομάδας στη Γενεύη.

Σε κοινή δήλωση, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας δήλωσαν ότι είχαν καταρτίσει ένα «ενημερωμένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» αλλά δεν παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Κορυφαίοι διαπραγματευτές από την Ευρώπη, οι οποίοι είχαν εκφράσει ανησυχία για το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ, βρίσκονταν επίσης στην Γενεύη για να συναντήσουν ξεχωριστά με την ουκρανική και την αμερικανική ομάδα.

Με πληροφορίες του BBC