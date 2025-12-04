Ήταν 38 εβδομάδων. Γεννούσε από μέρα σε μέρα.

Στυγερό έγκλημα έλαβε χώρα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Μίσιγκαν όταν η 22χρονη Ρεβέκκα Παρκ, βασανίστηκε μέχρι θανάτου, για να της πάρουν το μωρό της.

Είχε εξαφανιστεί στις 3 Νοεμβρίου, με εκατοντάδες εθελοντές να την αναζητούν παντού. Την ίδια ώρα οι δολοφόνοι, η μητέρα και ο πατριός της, παρίσταναν τους απαρηγόρητους.

Η άτυχη κοπέλα βρέθηκε νεκρή στις 25 Νοεμβρίου, σε ένα πάρκο με ίχνη βασανισμού και κακοποίησης, ενώ οι δολοφόνοι της είχαν αφαιρέσει το μωρό.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Μίσιγκαν, η μητέρα και ο πατριός της 22χρονης κοπέλας κατηγορούνται για την δολοφονία της, με τις αρχές να ισχυρίζονται ότι η άτυχη βασανίστηκε μέχρι θανάτου στην προσπάθεια να της πάρουν το αγέννητο βρέφος της.

Η Γενική Εισαγγελέας του Μίσιγκαν, Ντέινα Νέσελ, ανακοίνωσε ότι, η 40χρονη Κόρτνι Μπάρθολομιου και ο 47χρονος Μπράντλι Μπάρθολομιου οδηγήθηκαν την Τρίτη ενώπιων της δικαιοσύνης και βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, κακουργηματική ανθρωποκτονία, βασανιστήρια και σειρά άλλων κατηγοριών που μπορούν να τους επιφέρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Οι αξιωματούχοι από το γραφείο της γενικής εισαγγελέως ισχυρίζονται ότι:

«Tο ζευγάρι φέρεται να βασάνισε την Παρκ σε μια προσπάθεια να αφαιρέσει το αγέννητο βρέφος, γεγονός που οδήγησε στον θάνατο και των δύο». Μετά από εκτεταμένη έρευνα, τα λείψανα της Παρκ βρέθηκαν στο Εθνικό Δάσος Μάνιστι στις 25 Νοεμβρίου».

Ανεξήγητα ερωτήματα παραμένουν στην υπόθεση καθώς την μέρα που εξαφανίστηκε η Ρεβέκκα, συνελήφθη ο πατέρας του μωρού και αρραβωνιαστικός της, για παρασκευή και διακίνηση μεθαμφεταμίνης, καθώς και η μικρότερη αδελφή της για απόκρυψη στοιχείων και ψευδορκία κατά της έρευνας.

Οι εντατικές έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να δοθεί φως στην υπόθεση και να εντοπιστεί εάν υπήρχαν συνεργοί στο έγκλημα όπως και εάν ο λόγος της δολοφονίας της άτυχης κοπέλας ήταν να την σκοτώσουν για να της πάρουν το μωρό και να το πουλήσουν.

Δείτε το βίντεο

{https://exchange.glomex.com/video/v-depjus6h8475?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πηγή: abc NEWS