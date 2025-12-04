Στην κορυφή ο Sicario με το τραγούδι «Φωτιά».

Ο Sicario, o σαρωτικός και άκρως δημιουργικός καλλιτέχνης, έβαλε ακόμα μια τεράστια επιτυχία στο ενεργητικό του, καθώς το «Φωτιά» αναδείχθηκε κορυφαίο τραγούδι για το 2025 στο Spotify.

Σύμφωνα με το Wrapped 2025, την ετήσια ανασκόπηση του Spotify, το διαμαντένιο πωλήσεις «Φωτιά» έκανε πάνω από 31 εκατομμύρια streams, τα περισσότερα από κάθε άλλο τραγούδι στη χώρα μας.

Συνολικά ο Sicario έχει στο Spotify Wrapped οκτώ τραγούδια, έξι solo tracks και δύο συνεργασίες. Μάλιστα, τρία από τα έξι solo, τα «Φωτιά», «Κούκλα» και «Αυτός» φιγουράρουν στο top5 της χρονιάς, ενώ σε υψηλές θέσεις βρίσκονται τα «Ίσως», «Χορός» και «Ξεχωριστό».

Οι εν λόγω σαρωτικές επιτυχίες περιλαμβάνονται στο album «Χώρα Του Ποτέ (deluxe)», που κυκλοφορεί από την Panik Records, το οποίο έγινε διαμαντένιο σε χρόνο - ρεκόρ, με περισσότερα από 470 εκατομμύρια streaming points.

Δείτε την ανασκόπηση εδώ: https://shorturl.at/MDkcF