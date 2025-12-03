Ο Bloody Hawk είναι ο Νο.1 rapper στο Spotify για το 2025!

Σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς, ο Bloody Hawk παραμένει ένα από τα πιο σταθερά σημεία αναφοράς της rap μουσικής σκηνής.

Ο Bloody Hawk έχει καταφέρει να μετατραπεί σε μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της γενιάς του, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams και γεμίζοντας τα μεγαλύτερα stages.

Με tracks που σπάνε τα charts, ο Bloody Hawk καταφέρνει για ακόμα μία φορά να βρεθεί στην κορυφή!

Ο Bloody Hawk δεν βρίσκεται απλώς στην κορυφή των προτιμήσεων αλλά στην καρδιά των ανθρώπων που ταυτίζονται με την μουσική και την ειλικρίνεια του.

Τα albums & τα singles του δεν έχουν κερδίσει μόνο την αγάπη του κόσμου αλλά και τις υψηλότερες θέσεις σε playlists και digital charts!

Το τελευταίο του πολυπλατινένιο album «Φθηνά Tricks 3» κατάφερε να ορίσει τη σκηνή της ελληνικής rap, καθώς σε μόλις 3 ημέρες από την κυκλοφορία του, το album κατέκτησε την 6η θέση στα Debut Albums του Spotify έχοντας σημειώσει εκατομμύρια streams!