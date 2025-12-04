Συγκλονίζει η Κλαυδία με την ερμηνεία της για την Άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας.

Την «Αστερομάτα» ερμήνευσε η Κλαυδία στο Καλλιμάρμαρο κατά την τελετή παραλαβής της Ολυμπιακής Φλόγας από Ελλάδα στην Ιταλία, όπου και θα πραγματοποιηθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Σήμερα, Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι παραδόθηκε η Ολυμπιακή φλόγα, μία τελετή που συνόδευσε με την φωνή και την ερμηνεία της η Κλαυδία, η οποία τραγούδησε την «Αστερομάτα», το κομμάτι με το οποίο είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision, το 2025.

{https://exchange.glomex.com/video/v-depbgeie3d8h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η τελετή, δεν συνοδεύτηκε από καλλιτεχνικό δρώμενο, λόγω των ασταθών καιρικών προβλέψεων και φαινομένων ωστόσο η ερμηνεύτρια έδωσε το παρών στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Την Ολυμπιακή Φλόγα, έφερε στο Καλλιμάρμαρο ο Παγκόσμιος Πρβωταθλητής Πάλης, Γιώργος Κουγιουμτσίδης, ο οποίος και την παρέδωσε στον ιταλό Τζασμίν Παολίνι. Ως τελευταία λαμπαδηδρόμος, η Ελένη Ξενάκη με τη συμπαίκτριά της τοποθέτησαν την φλόγα στο βωμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-depc2p6ug7rt?integrationId=40599y14juihe6ly}