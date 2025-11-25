Λόγω καιρού, η αυριανή (26/11) τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας θα πραγματοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο.

Μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, μπροστά στο άγαλμα της Νίκης του Παιωνίου, πραγματοποιήθηκε η τελευταία πρόβα για την αυριανή (26/11) τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα 2026.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας και της συνεχούς βροχής, η ΕΟΕ έκρινε ότι ήταν επιβεβλημένη η αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της τελετής αφής, μιας και οι συνθήκες καθιστούσαν «απαγορευτική» την πραγματοποίησή της στο Αρχαίο Στάδιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σημερινή, τελική, πρόβα εξελίχθηκε ομαλά, με τη χορογράφο Άρτεμι Ιγνατίου, την πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά, τον πρώτο λαμπαδηδρόμο Πέτρο Γκαϊδατζή, τις ιέρειες, τους κούρους, τη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση, τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου και τη δημοσιογράφο Δώρα Αναγνωστοπούλου, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΟΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε από τις ακτίνες του ήλιου στην πρόβα που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Αφή Ολυμπιακής φλόγας: Το πρόγραμμα της αυριανής τελετής

Η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στις 11:30. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, η επικεφαλής της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, ο προκάτοχός της και επίτιμος πρόεδρος Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος και ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής Μιλάνο- Κορτίνα, Τζιοβάνι Μαλαγκό, μεταξύ άλλων.

To πρόγραμμα της τελετής:

11:30 Έναρξη τελετής

- Σχηματισμός Ολυμπιακών κύκλων από μαθητές του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

- Ολυμπιακός ύμνος - Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας (O Ολυμπιακός Ύμνος ερμηνεύεται από τη σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση)

- Εθνικός ύμνος Ιταλίας - Έπαρση σημαίας Ιταλίας

- Εθνικός ύμνος Ελλάδας - Έπαρση σημαίας Ελλάδας

(Οι εθνικοί ύμνοι ερμηνεύονται από την παιδική χορωδία της Ιταλικής Σχολής Αθηνών)

- «Το φως της Ολυμπίας» ποίημα του Τάκη Δόξα (απαγγελία από τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου).

- Χαιρετισμός δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδη Παναγιωτόπουλου.

- Χαιρετισμός προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα 2026, Τζιοβάνι Μαλαγκό.

- Χαιρετισμός προέδρου Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι.

- Χαιρετισμός προέδρου Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου.

- Τελετουργικό Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στον Ναό της Ήρας.

- Είσοδος πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, ιερειών και κούρων με την Ολυμπιακή Φλόγα στο Αρχαίο Στάδιο.

- Xoρογραφία Ιερειών και Κούρων.

- Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από την πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά στoν πρώτο λαμπαδηδρόμο, Ολυμπιονίκη Πέτρο Γκαϊδατζή.

- Αναχώρηση πρώτου λαμπαδηδρόμου για το Μνημείο Πιερ ντε Κουμπερτέν. Έναρξη Ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR