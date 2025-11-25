Η αυριανή μέρα για ορισμένους μαθητές θα είναι αφιερωμένη στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας.

Η αυριανή μέρα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, θα είναι ξεχωριστή για μια μερίδα μαθητών της χώρας καθώς αύριο θα πάνε στα σχολεία τους χωρίς τσάντα, δεν θα κάνουν μάθημα αλλά θα ταξιδέψουν στην αρχαία Ολυμπία για να δώσουν το παρών και να παρακολουθήσουν την τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano–Cortina 2026».

Μαθητές από την Πελοπόννησο, την Δυτική Ελλάδα και την Αττική που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείο Παιδείας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα βρεθούν αύριο στην αρχαία Ολυμπία και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία εμπνευσμένη από την ιστορία και τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις που αναδεικνύουν το Ολυμπιακό Πνεύμα, προσφέροντας μια εμπειρία μάθησης έξω από τα συνηθισμένα με βασικούς άξονες τις αξίες του αθλητισμού και της ειρήνης.

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την παράδοση που ξεκίνησε στην Αρχαία Ολυμπία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, εμπνέοντας ολόκληρο τον πλανήτη. Η ξεχωριστή αυτή σχολική ημέρα στοχεύει όχι μόνο στη γνώση αλλά και στην καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός, η συνεργασία, η προσπάθεια και το «ευ αγωνίζεσθαι». Σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τις σχολικές τσάντες και τη συνηθισμένη διδακτική ρουτίνα, οι μαθητές θα μπορούν να ανακαλύψουν τον αθλητισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό μέσα από χαρά και συμμετοχή. Η εμπειρία υπόσχεται να μείνει αξέχαστη και να φέρει το Ολυμπιακό Πνεύμα ακόμα πιο κοντά στη σχολική κοινότητα, μετατρέποντας μια απλή ημέρα σε ταξίδι γνώσης και έμπνευσης.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα γεννηθεί στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει Λαμπαδηδρομία 9 ημερών καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και 7 περιφέρειες, με 36 τελετές υποδοχής σε όλη τη χώρα και θα παραδοθεί στις 4 Δεκεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην αντιπροσωπεία της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 για να αναχωρήσει για την Ιταλία.

Η τελετή της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

Με τη βοήθεια κοίλου κατόπτρου και όπως ορίζει το τελετουργικό, την Αφή την κάνει η Πρωθιέρεια στο χώρο του ναού της Ήρας (Ηραίον), στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Εκεί η πρωθιέρεια ζητά τη βοήθεια του θεού του ήλιου Απόλλωνα ώστε να ανάψει η δάδα απαγγέλοντας την επίκληση.

Επίκληση στο Θεό Απόλλωνα

Ιερά σιωπή

Να ηχήσει όλος ο αιθέρας, η γη, η θάλασσα και οι πνοές των ανέμων.

Όρη και Τέμπη σιγήστε.

Ήχοι και φωνές πουλιών παύσατε.

Γιατί μέλλει να μας συντοφεύσει ο Φοίβος, ο Φωσφόρος Βασιλεύς. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της Ιδέας του φωτός,

στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα.

Απόλλωνα Θεέ του ήλιου

και της ιδέας του φωτός

στείλε τις ακτίνες σου και άναψε της ιερή δάδα

για τη φιλόξενη πόλη

του…

Και συ ω Δία χάρισε

ειρήνη σ’ όλους τους

λαούς της γης και

στεφάνωσε τους νικητές

του Ιερού Αγώνα

Τήνελλα ω Καλλίνικε

Τήνελλα!!!

Η κακοκαιρία φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμα της τελετής για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας

Στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων μεθαύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, εξαιτίας των προβλέψεων για δυσμενείς καιρικές συνθήκες το ερχόμενο διήμερο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), η συγκεκριμένη αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια όλων και για τη διασφάλιση του κύρους της Τελετής. Από την ΕΟΕ επισημαίνεται ότι λόγω της ιδιαίτερα περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου, η προσέλευση του κοινού δεν είναι πλέον δυναυλη, ενώ όσον αφορά τους καλεσμένους, θα ενημερωθούν ποιοι θα έχουν το δικαίωμα εισόδου στο Μουσείο.

«Λυπούμαστε ειλικρινά για την αλλαγή αυτή και για οποιαδήποτε αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιερότητα, η παράδοση και το πνεύμα της Τελετής να τιμηθούν στο ακέραιο, παρά τις αναγκαίες προσαρμογές», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΟΕ.

